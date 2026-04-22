Na segunda quinzena de abril, diversas regiões do país já apresentam aumento nas temperaturas, com tendência de intensificação ao longo da semana. O fenômeno deve atingir principalmente áreas de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Entre os dias 20 e 26 de abril, áreas do Brasil (incluindo também o interior de São Paulo) devem enfrentar um novo período de temperaturas elevadas, caracterizando a segunda onda de calor do outono e também do ano de 2026. A condição pode se prolongar até o fim do mês, conforme indicam dados meteorológicos. Estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul estão entre os mais afetados.

De acordo com a previsão, a onda de calor deve atuar no centro, norte e leste de Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, em parte do sul e sudeste de Mato Grosso, na porção oeste do Triângulo Mineiro, além do oeste e noroeste de São Paulo e do extremo noroeste do Paraná. Nessas localidades, as temperaturas podem permanecer ao menos 5°C acima da média para o mês de abril durante vários dias consecutivos. Campo Grande é a única capital incluída na área de atuação direta do fenômeno.

Outras regiões também devem registrar temperaturas elevadas, porém abaixo dos critérios que caracterizam uma onda de calor. Esse cenário inclui áreas do centro-oeste de Minas Gerais, centro e norte de São Paulo, diferentes regiões de Goiás, o Distrito Federal, todo o Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, além do centro-norte e oeste do Paraná, extremo sul do Tocantins e sudoeste da Bahia. Nesses locais, estão as capitais Cuiabá, Goiânia e Brasília.

Capitais como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro devem ter tardes com temperaturas mais altas até pelo menos o dia 26 de abril. Apesar disso, os valores previstos não devem se manter por tempo suficiente para caracterizar onda de calor.