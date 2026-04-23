A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, na quarta-feira (22), uma série de reajustes tarifários que impactam milhões de consumidores no estado de São Paulo e em outras regiões do país. A chamada “superquarta” reúne aumentos expressivos em diferentes distribuidoras.

Reajustes em São Paulo

No estado paulista, os principais índices aprovados foram o da CPFL Santa Cruz, com alta de 18,89%, e o da CPFL Paulista, com reajuste de 12,13%, atingindo mais de 5 milhões de unidades consumidoras no interior.

Os reajustes também atingem diversas regiões do país. Entre eles estão Roraima Energia (24,13%), Enel Rio (15,6%), Light (8,6%) e CEA Equatorial (3,54%).