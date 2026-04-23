23 de abril de 2026
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Superquarta eleva conta de luz no estado de SP

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Conta de luz pode pesar no bolso
Conta de luz pode pesar no bolso

A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou, na quarta-feira (22), uma série de reajustes tarifários que impactam milhões de consumidores no estado de São Paulo e em outras regiões do país. A chamada “superquarta” reúne aumentos expressivos em diferentes distribuidoras.

Reajustes em São Paulo

No estado paulista, os principais índices aprovados foram o da CPFL Santa Cruz, com alta de 18,89%, e o da CPFL Paulista, com reajuste de 12,13%, atingindo mais de 5 milhões de unidades consumidoras no interior.

Os reajustes também atingem diversas regiões do país. Entre eles estão Roraima Energia (24,13%), Enel Rio (15,6%), Light (8,6%) e CEA Equatorial (3,54%).

Também foram confirmados aumentos para Energisa Mato Grosso do Sul (12,1%), Coelba (5,8%), Energisa Mato Grosso (6,86%), Neoenergia Cosern (5,4%), Enel Ceará (5,78%) e Energisa Sergipe (6,86%).

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O que explica a alta

Segundo a ANEEL, os aumentos refletem principalmente a elevação dos custos com compra de energia, encargos setoriais e despesas com transmissão. Entre os fatores de maior peso está a Conta de Desenvolvimento Energético, que financia subsídios e políticas públicas.

Também influenciam os ajustes financeiros de ciclos anteriores e o fim de medidas que vinham segurando as tarifas.

Novos reajustes podem vir

A tendência é de continuidade na alta. A ANEEL ainda analisa processos tarifários como o da Copel (19,2%) e da Energisa Sul-Sudeste (7,23%), que ainda podem sofrer alterações.

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