A AMPIESP – Associação dos Motoristas Particulares do Interior do Estado de São Paulo anunciou novas parcerias que ampliam os benefícios oferecidos aos motoristas por aplicativo associados em Piracicaba.
Entre as iniciativas está um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, que permite que os associados da entidade também se filiem ao sindicato e tenham acesso à estrutura de lazer, incluindo clube recreativo e colônia de férias na praia, pagando o mesmo valor cobrado dos metalúrgicos. A parceria busca proporcionar momentos de descanso, lazer e integração para os profissionais e suas famílias.
Outra parceria confirmada é com a rede de farmácias Drogal, que oferecerá 30% de desconto em produtos para os associados da AMPIESP, garantindo economia em medicamentos e itens relacionados à saúde e bem-estar.
Para mais informações sobre como aderir e usufruir dos benefícios, os interessados podem entrar em contato com a AMPIESP pelo tel. 019- 92000-9680.
Representação da categoria
A AMPIESP é uma entidade sem fins lucrativos que representa os profissionais que atuam com transporte por aplicativo em Piracicaba. A associação tem como missão defender os direitos da categoria, colaborar com a organização do trânsito e promover mais segurança para motoristas e usuários.
Recentemente, a entidade também solicitou à Câmara Municipal que cobre do Poder Executivo a aplicação do Decreto 17.492/2018, que regulamenta o transporte por aplicativos no município e ainda não foi implantado. Entre as principais reivindicações estão pontos de embarque organizados, sinalização adequada e fiscalização ativa.
Mobilidade e ações sociais
De acordo com o presidente da AMPIESP, Hilton Alves de Lima, a associação atua de forma colaborativa, buscando soluções que contribuam para melhorar a mobilidade urbana e valorizar os profissionais do setor.
Além das parcerias voltadas aos associados, a entidade também desenvolve projetos de ação social em parceria com supermercados, ampliando o alcance das iniciativas voltadas à comunidade.