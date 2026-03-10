A AMPIESP – Associação dos Motoristas Particulares do Interior do Estado de São Paulo anunciou novas parcerias que ampliam os benefícios oferecidos aos motoristas por aplicativo associados em Piracicaba.

Entre as iniciativas está um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, que permite que os associados da entidade também se filiem ao sindicato e tenham acesso à estrutura de lazer, incluindo clube recreativo e colônia de férias na praia, pagando o mesmo valor cobrado dos metalúrgicos. A parceria busca proporcionar momentos de descanso, lazer e integração para os profissionais e suas famílias.

Outra parceria confirmada é com a rede de farmácias Drogal, que oferecerá 30% de desconto em produtos para os associados da AMPIESP, garantindo economia em medicamentos e itens relacionados à saúde e bem-estar.