A medida já está valendo e atinge clientes de instituições como Nubank, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O objetivo é conter fraudes, especialmente aquelas em que o dinheiro é transferido rapidamente entre contas para dificultar o rastreamento.

Quem usa Pix no dia a dia pode se deparar com uma situação inesperada: o dinheiro simplesmente não fica disponível na conta. Isso acontece por causa das novas regras implementadas pelo Banco Central do Brasil, que autorizam o bloqueio temporário de valores por até 72 horas em casos considerados suspeitos.

O chamado bloqueio cautelar é acionado quando sistemas de segurança identificam sinais atípicos em uma transação. Nesses casos, o valor recebido via Pix fica retido para análise antes de ser liberado ou devolvido ao remetente.

Na prática, isso não significa cancelamento imediato da transferência, mas sim uma retenção preventiva. Durante esse período, o usuário não consegue movimentar o dinheiro, o que pode gerar preocupação, principalmente quando se trata de pagamentos legítimos.

Além disso, mudanças também afetam quem acessa o banco por um celular novo ou não cadastrado. Nessas situações, o limite cai automaticamente para R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia, como forma de evitar fraudes em aparelhos desconhecidos. A liberação total depende da validação do dispositivo junto à instituição financeira.

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