Quem usa Pix no dia a dia pode se deparar com uma situação inesperada: o dinheiro simplesmente não fica disponível na conta. Isso acontece por causa das novas regras implementadas pelo Banco Central do Brasil, que autorizam o bloqueio temporário de valores por até 72 horas em casos considerados suspeitos.
A medida já está valendo e atinge clientes de instituições como Nubank, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco. O objetivo é conter fraudes, especialmente aquelas em que o dinheiro é transferido rapidamente entre contas para dificultar o rastreamento.
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Por que o bloqueio acontece?
O chamado bloqueio cautelar é acionado quando sistemas de segurança identificam sinais atípicos em uma transação. Nesses casos, o valor recebido via Pix fica retido para análise antes de ser liberado ou devolvido ao remetente.
Na prática, isso não significa cancelamento imediato da transferência, mas sim uma retenção preventiva. Durante esse período, o usuário não consegue movimentar o dinheiro, o que pode gerar preocupação, principalmente quando se trata de pagamentos legítimos.
Além disso, mudanças também afetam quem acessa o banco por um celular novo ou não cadastrado. Nessas situações, o limite cai automaticamente para R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia, como forma de evitar fraudes em aparelhos desconhecidos. A liberação total depende da validação do dispositivo junto à instituição financeira.
Regras à noite e o que muda na rotina
As restrições também se estendem ao período noturno. Entre 20h e 6h, o limite padrão para transferências via Pix é de R$ 1.000, medida criada para reduzir crimes sob coação, como sequestros-relâmpago. Embora seja possível solicitar aumento desse limite, a mudança não é imediata. Cada banco define prazos e critérios próprios, o que exige planejamento por parte do cliente.
Apesar dos possíveis transtornos, as novas diretrizes reforçam a segurança do sistema, que hoje é um dos meios de pagamento mais utilizados no país. Para evitar bloqueios indesejados, a recomendação é manter os dados atualizados, cadastrar previamente novos dispositivos e evitar movimentações fora do padrão habitual.
Caso o dinheiro fique retido, o usuário deve acompanhar o status pelo aplicativo do banco ou buscar atendimento. O prazo máximo para resolução é de 72 horas, período após o qual o valor deve ser liberado ou devolvido.