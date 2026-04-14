Motoristas de aplicativo de Piracicaba realizaram, na manhã desta terça-feira (14), uma manifestação contra o Projeto de Lei (PL 152/2025), que trata da regulamentação dos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros e de coleta e entrega.

A carreata teve início na Praça Antônio Francisco Pizzinato, na região da Estação da Paulista, e seguiu pela Avenida Doutor Paulo de Moraes até a Prefeitura de Piracicaba. Em seguida, os participantes se dirigiram à Câmara Municipal. A Polícia Militar acompanhou o ato.

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