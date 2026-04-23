Após dois meses da abertura de concessão à iniciativa privada, pontos do entorno do Parque do Mirante seguem sem funcionamento adequado e com sinais evidentes de abandono em Piracicaba. A proposta de transferência da gestão não despertou interesse de empresas até o momento.

Concessão sem retorno

A tentativa de conceder espaços públicos à iniciativa privada ainda não avançou. Sem propostas formalizadas, estruturas importantes permanecem fechadas ou operando de forma precária, o que compromete o uso pela população e visitantes.

Vandalismo e deterioração