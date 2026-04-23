23 de abril de 2026
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CENÁRIO CRÍTICO

Sem interessados, Mirante de Piracicaba é abandonado

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Alyson Rodrigues
Uma das partes depredadas do Parque do Mirante
Uma das partes depredadas do Parque do Mirante

Após dois meses da abertura de concessão à iniciativa privada, pontos do entorno do Parque do Mirante seguem sem funcionamento adequado e com sinais evidentes de abandono em Piracicaba. A proposta de transferência da gestão não despertou interesse de empresas até o momento.

Concessão sem retorno

A tentativa de conceder espaços públicos à iniciativa privada ainda não avançou. Sem propostas formalizadas, estruturas importantes permanecem fechadas ou operando de forma precária, o que compromete o uso pela população e visitantes.

Vandalismo e deterioração

Quem passa pela área do Mirante encontra um cenário preocupante. O elevador turístico segue sem funcionamento, enquanto o Aquário Municipal de Piracicaba permanece fechado. Já o parque apresenta sinais de vandalismo, com corrimãos danificados, árvores caídas, mural depredado e registros de furto de fiação elétrica.

Frequentadores relatam frustração com o estado de conservação e apontam a perda de um dos principais espaços de lazer e contemplação da cidade.

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Área milionária sem destino

O espaço destinado à concessão possui cerca de 28 mil metros quadrados e estava avaliado em aproximadamente R$ 8,2 milhões. Apesar do potencial econômico e turístico, a ausência de interessados mantém o local sem previsão imediata de reativação.

Em nota, a administração municipal informou que realiza manutenção no elevador turístico e estuda um novo modelo de licitação para tentar atrair investidores e viabilizar a recuperação da área.

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