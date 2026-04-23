O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quinta-feira (23) a soltura de MC Ryan SP, preso há oito dias no âmbito da Operação Narco Fluxo.

A decisão foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, que considerou ilegal a prorrogação da prisão temporária para 30 dias. Segundo o ministro, a Polícia Federal havia solicitado prazo inicial de cinco dias, já expirado, sem novo fundamento apresentado para a ampliação do período de custódia.

O habeas corpus concedido pela Corte também se estende a MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa, apontado como responsável pelo perfil Choquei. Com a decisão, os investigados devem ser colocados em liberdade, mediante cumprimento de eventuais medidas cautelares que venham a ser fixadas.