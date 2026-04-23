O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quinta-feira (23) a soltura de MC Ryan SP, preso há oito dias no âmbito da Operação Narco Fluxo.
A decisão foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, que considerou ilegal a prorrogação da prisão temporária para 30 dias. Segundo o ministro, a Polícia Federal havia solicitado prazo inicial de cinco dias, já expirado, sem novo fundamento apresentado para a ampliação do período de custódia.
O habeas corpus concedido pela Corte também se estende a MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa, apontado como responsável pelo perfil Choquei. Com a decisão, os investigados devem ser colocados em liberdade, mediante cumprimento de eventuais medidas cautelares que venham a ser fixadas.
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A soltura não implica o encerramento das apurações. MC Ryan SP continua sendo apontado como líder de um grupo investigado por movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de apostas ilegais, rifas digitais e tráfico de drogas. De acordo com a investigação, o esquema utilizava estruturas financeiras para ocultar a origem dos recursos.
Os bens e valores bloqueados durante a operação permanecem indisponíveis por determinação judicial, como forma de garantir eventual ressarcimento e impedir a continuidade das atividades investigadas.
A apuração teve início a partir da análise de um backup de iCloud vinculado ao contador do grupo. O conteúdo foi utilizado pela Polícia Federal para mapear a estrutura da organização, identificando operadores financeiros, empresas de fachada, influenciadores e artistas associados.
A Operação Narco Fluxo segue em andamento, com coleta de depoimentos, análise de dados e rastreamento de movimentações financeiras relacionadas aos investigados.