A cidade de Piracicaba se prepara para inaugurar uma nova fase no esporte urbano com a entrega da pista de skate Alexandre Peverani, totalmente revitalizada e pronta para uso. A cerimônia acontece no sábado, 9 de maio, a partir das 9h, na Área de Lazer do Trabalhador, com participação aberta ao público.

O espaço foi reformulado para atender tanto atletas quanto iniciantes, ampliando as possibilidades de uso e fortalecendo a prática do skate na cidade.

Estrutura renovada amplia uso e competições

A nova pista conta com área vertical reformada e um setor street redesenhado, com obstáculos inspirados no mobiliário urbano. O complexo também recebeu melhorias estruturais que incluem: