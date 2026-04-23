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TODA REFORMADA

Pista de skate da Área de Lazer será entregue dia 9/5

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

A cidade de Piracicaba se prepara para inaugurar uma nova fase no esporte urbano com a entrega da pista de skate Alexandre Peverani, totalmente revitalizada e pronta para uso. A cerimônia acontece no sábado, 9 de maio, a partir das 9h, na Área de Lazer do Trabalhador, com participação aberta ao público.

O espaço foi reformulado para atender tanto atletas quanto iniciantes, ampliando as possibilidades de uso e fortalecendo a prática do skate na cidade.

Estrutura renovada amplia uso e competições

A nova pista conta com área vertical reformada e um setor street redesenhado, com obstáculos inspirados no mobiliário urbano. O complexo também recebeu melhorias estruturais que incluem:

  • Espaço de convivência com bancos de concreto
  • Bebedouro e caixa de energia elétrica
  • Sanitários adaptados, inclusive para pessoas com deficiência

A modernização permite que o local receba eventos esportivos de maior porte, inclusive competições de nível nacional.

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Obra retomada e finalizada após ajustes

A revitalização foi retomada no início do ano passado após adequações no projeto original. O trabalho envolveu diferentes secretarias municipais, com foco em entregar um espaço mais funcional, seguro e alinhado às demandas dos praticantes.

A reforma atende uma antiga reivindicação da comunidade do skate, que aguardava melhorias no local há anos.

Evento terá praça de alimentação e regras para comerciantes

A inauguração contará com participação de comerciantes locais, que poderão atuar com venda de alimentos e bebidas não alcoólicas. Entre os produtos autorizados estão:

  • Churros, doces artesanais e sorvetes
  • Pastel, salgados e batata frita
  • Milho, pamonha e garapa
  • Açaí, sucos e refrigerantes

A comercialização de bebidas alcoólicas está proibida durante o evento.

Os interessados devem estar regularizados no município e seguir critérios como documentação em dia, diversidade de produtos e condições dos equipamentos. Também será obrigatório manter o abastecimento durante toda a programação e realizar o descarte correto de resíduos.

Skate ganha força como esporte urbano

A entrega da pista reforça o crescimento do skate como prática esportiva e cultural em Piracicaba. A expectativa é que o novo espaço amplie o número de praticantes e incentive a realização de eventos, fortalecendo a cena local.

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