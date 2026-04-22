A Câmara Municipal de Piracicaba realiza, nesta quinta-feira (23), reuniões extraordinárias para votar, em duas discussões, os projetos de lei que tratam do reajuste salarial e do vale-alimentação do funcionalismo público.

O PL 83/2026, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual de vencimentos e salários dos servidores públicos da Administração Direta, Indireta e da Câmara Municipal de Piracicaba em 4%, relativo à data-base do período de março/2025 a fevereiro/2026.

Já o PL 84/2026, também do Executivo, altera a Lei nº 10.363/2025, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação e vale-café da manhã aos servidores públicos municipais ativos da Administração Direta e Indireta. Pelo projeto, o valor do vale-alimentação passa de R$ 270 para R$ 340 e do vale-café da manhã de R$ 40 para R$ 60. Os dois projetos foram protocolados com pedidos de urgência e deverão dar entrada na Casa durante a reunião ordinária.