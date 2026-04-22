22 de abril de 2026
Atividade sobre câncer de boca acontece neste sábado em Pira

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) traz a Piracicaba a campanha “Abril Grená”, ampliando ações que já acontecem em todo o estado de São Paulo. Segundo Marisi Aidar, presidente da APCD Regional Piracicaba, a união de esforços é essencial, já que o movimento busca conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde bucal, especialmente relacionados ao câncer de boca.

“O tumor na região orofacial atinge cerca de 15 mil pessoas no Brasil por ano e, quando tratado precocemente, apresenta até 90% de chance de cura”, destaca a cirurgiã-dentista.

Avaliações gratuitas no sábado

Como parte da campanha, a APCD e seus parceiros realizarão avaliações gratuitas neste sábado, dia 25, das 9h às 15h. A ação contará com duas unidades móveis equipadas com consultórios odontológicos, instaladas na Praça José Bonifácio e na Praça Ennes Silveira Mello, em frente ao Terminal Central de Integração (TCI).

Equipes da APCD, da Secretaria Municipal de Piracicaba, de faculdades e do Sindicato dos Metalúrgicos estarão no local realizando exames gratuitos, rápidos e indolores, além de orientar a população sobre possíveis necessidades identificadas.

Campanha cresce no estado

O “Abril Grená” foi instituído pelo Conselho de Regionais da APCD e vem ganhando força com atividades em diversos municípios do interior paulista. Em Piracicaba, o tema também foi discutido em palestra realizada na última sexta-feira na sede da APCD, com o professor Márcio Ajudarte Lopes, do Centro de Patologia Oral da FOP/Unicamp.

Além disso, a Assembleia Legislativa possui um projeto que visa oficializar o mês da campanha em todo o estado de São Paulo.

Parcerias fortalecem a ação

Na cidade, a campanha é organizada pela Associação dos Cirurgiões-Dentistas e conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, Faculdade Anhanguera, Faculdade Anhembi-Morumbi, FOP/Unicamp, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Odontologistas e Uniodonto.

Incidência e fatores de risco

A campanha “Abril Grená” tem como objetivo orientar a população sobre a importância da saúde bucal, incluindo a preservação dos dentes e hábitos alimentares saudáveis.

O foco principal é o câncer bucal, considerado o quinto tumor mais frequente entre homens no Brasil. A doença afeta principalmente os lábios (especialmente o inferior), língua (principalmente as bordas), gengivas, bochechas, céu da boca (palato) e o assoalho da boca (região abaixo da língua).

A incidência é maior em homens acima dos 40 anos, especialmente entre fumantes.

