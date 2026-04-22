A aguardada cinebiografia Michael começou a ser exibida nos cinemas brasileiros nesta terça-feira (21), antecipando sua estreia oficial marcada para os próximos dias. Em Piracicaba, o longa já está em cartaz no Cine Araújo Piracicaba. A produção promete revisitar momentos marcantes da trajetória de Michael Jackson, um dos maiores nomes da música mundial.

A obra percorre diferentes fases da vida do artista, desde a infância até o auge da carreira, incluindo bastidores pouco conhecidos.

Narrativa vai além da música

Dirigido por Antoine Fuqua e com roteiro de John Logan, o filme busca apresentar não apenas o sucesso nos palcos, mas também os desafios pessoais enfrentados pelo cantor.