A aguardada cinebiografia Michael começou a ser exibida nos cinemas brasileiros nesta terça-feira (21), antecipando sua estreia oficial marcada para os próximos dias. Em Piracicaba, o longa já está em cartaz no Cine Araújo Piracicaba. A produção promete revisitar momentos marcantes da trajetória de Michael Jackson, um dos maiores nomes da música mundial.
A obra percorre diferentes fases da vida do artista, desde a infância até o auge da carreira, incluindo bastidores pouco conhecidos.
Narrativa vai além da música
Dirigido por Antoine Fuqua e com roteiro de John Logan, o filme busca apresentar não apenas o sucesso nos palcos, mas também os desafios pessoais enfrentados pelo cantor.
A obra aborda:
- início da carreira com o grupo The Jackson 5;
- ascensão meteórica na música pop;
- momentos íntimos e fora dos holofotes;
- controvérsias que marcaram os últimos anos;
- busca constante pela perfeição artística.
Elenco reúne nomes conhecidos
O papel principal é dividido entre Jaafar Jackson e Juliano Valdi, que interpretam o cantor em diferentes fases da vida. O elenco ainda conta com participações de destaque, incluindo Miles Teller, Colman Domingo, Nia Long e Laura Harrier.
Um dos pontos curiosos da produção envolve Jaafar, que manteve sua participação em segredo por meses, revelando a novidade apenas depois de já estar envolvido nas gravações.
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Expectativa alta e temas sensíveis
A cinebiografia chega cercada de expectativa por abordar tanto o talento quanto as polêmicas que envolveram o artista ao longo da vida. A proposta é apresentar um retrato completo, sem ignorar os momentos mais delicados.
Produção mira impacto global
Com equipe premiada e inspiração em grandes sucessos do gênero, o filme busca repetir o impacto de outras cinebiografias musicais recentes, apostando em narrativa intensa e performances marcantes.