Jonatas Oliveira, de 36 anos, foi visto pela última vez no dia 4 de abril. Desde então, o silêncio tomou conta — nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de onde possa estar.

O desaparecimento de um morador de Piracicaba tem mobilizado familiares e amigos, que buscam por respostas após mais de duas semanas sem qualquer notícia.

Segundo relatos da família, o último contato aconteceu por meio de mensagens, mas a conversa foi interrompida de forma repentina. Desde aquele momento, todas as tentativas de comunicação foram em vão, aumentando ainda mais o desespero de quem aguarda por notícias.

A situação tem gerado forte comoção entre pessoas próximas, que seguem compartilhando informações e pedindo ajuda para localizar Jonatas.

Qualquer informação que possa ajudar nas buscas pode ser repassada diretamente à à Polícia Militar pelo número 190, ou Guarda Civil no 156.