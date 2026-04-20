A noite do último dia 18 de abril foi marcada por emoção e nostalgia em Piracicaba. A dupla Gian & Giovani se apresentou na cidade e reuniu fãs de diferentes gerações em um espetáculo repleto de romantismo.
Turnê celebrou trajetória no sertanejo
O show integrou a turnê “Planeta Sonho”, criada para celebrar mais de 30 anos de carreira dos artistas. No palco, a dupla relembrou momentos importantes da trajetória e reforçou a conexão com o público, que acompanhou as músicas do início ao fim.
Público diverso e evento tranquilo
A apresentação aconteceu no Clube Sindicato dos Metalúrgicos, conhecido por sediar grandes eventos na cidade. O local recebeu um público expressivo, com pessoas de todas as idades, desde jovens até fãs que acompanham a dupla há décadas.
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O evento transcorreu sem intercorrências, com organização considerada positiva e clima de tranquilidade durante toda a programação.
Clássicos marcaram o repertório
O setlist trouxe sucessos que consolidaram a carreira da dupla, como “Convite de Casamento”, “O Grande Amor da Minha Vida”, “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer” e “Olha Amor”. As canções foram acompanhadas em coro, evidenciando a força do sertanejo romântico.
Nostalgia e produção atual
Com uma proposta que mesclou elementos nostálgicos e uma produção atualizada, o espetáculo entregou uma experiência envolvente. A apresentação reforçou a relevância da dupla no cenário musical e deixou o público com a sensação de uma noite memorável.