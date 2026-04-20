A noite do último dia 18 de abril foi marcada por emoção e nostalgia em Piracicaba. A dupla Gian & Giovani se apresentou na cidade e reuniu fãs de diferentes gerações em um espetáculo repleto de romantismo.

Turnê celebrou trajetória no sertanejo

O show integrou a turnê “Planeta Sonho”, criada para celebrar mais de 30 anos de carreira dos artistas. No palco, a dupla relembrou momentos importantes da trajetória e reforçou a conexão com o público, que acompanhou as músicas do início ao fim.

Público diverso e evento tranquilo