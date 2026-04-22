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Forró no Engenho anima público no sábado (25), em Piracicaba

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

A música nordestina toma conta de Piracicaba neste sábado (25) com a realização do Forró no Engenho, evento gratuito que promete reunir público, tradição e muita animação no Engenho Central. A programação acontece das 16h às 21h30, ao lado da passarela pênsil, dentro do projeto Bem-Vindo.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, busca fortalecer a diversidade cultural e transformar o espaço em um ponto de encontro para amantes do forró e da cultura popular brasileira.

Programação musical valoriza tradição

O evento contará com apresentações que resgatam as raízes do gênero. Entre os destaques está o Trio Sudestino, que traz releituras modernas sem perder a essência de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro.

Outro nome confirmado é o Trio Cristalino, grupo com trajetória consolidada desde 1992 e reconhecido por sua presença marcante no cenário do forró. A apresentação ganha ainda mais destaque com a participação da cantora Val Santos, frequentemente elogiada por sua performance no gênero.

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Estrutura e experiência para o público

Além dos shows, o público encontrará uma estrutura preparada para receber famílias e visitantes, com opções de food trucks disponíveis durante todo o evento. A proposta é oferecer uma experiência completa, unindo música, gastronomia e lazer em um dos principais pontos turísticos da cidade.

Valorização cultural em destaque

Segundo a Secretaria de Cultura, a iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização das diferentes manifestações culturais. A proposta é ampliar o acesso da população a eventos gratuitos e fortalecer a identidade cultural presente na cidade.

Serviço

Evento: Forró no Engenho
Data: sábado, 25 de abril
Horário: das 16h às 21h30
Local: Engenho Central (av. Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende)
Entrada: gratuita

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