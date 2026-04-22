A música nordestina toma conta de Piracicaba neste sábado (25) com a realização do Forró no Engenho, evento gratuito que promete reunir público, tradição e muita animação no Engenho Central. A programação acontece das 16h às 21h30, ao lado da passarela pênsil, dentro do projeto Bem-Vindo.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, busca fortalecer a diversidade cultural e transformar o espaço em um ponto de encontro para amantes do forró e da cultura popular brasileira.

Programação musical valoriza tradição

O evento contará com apresentações que resgatam as raízes do gênero. Entre os destaques está o Trio Sudestino, que traz releituras modernas sem perder a essência de ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro.