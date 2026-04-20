21 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem com perna amputada chuta boca de esposa em discussão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
Após denúncia da mulher, o homem foi preso pela Polícia Civil.
Após denúncia da mulher, o homem foi preso pela Polícia Civil.

  Um caso de violência doméstica que chamou a atenção em Cerquilho, a 53 km de Piracicaba, teve novos desdobramentos após a prisão do homem que agrediu a própria esposa dentro de casa.

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Segundo informações da polícia, a situação veio à tona depois que a mulher procurou a delegacia para denunciar o ocorrido no úlfimo dia 6 de abril. A partir disso, equipes foram até a residência do casal, com apoio da Guarda Civil Municipal, onde encontraram o suspeito, que acabou confessando a agressão.

O que torna o caso incomum é o relato do próprio homem. Ele, que possui uma das pernas amputada, afirmou que estava deitado no sofá quando começou uma discussão com a companheira. Durante o desentendimento, disse ter desferido um chute que atingiu a boca da vítima.

Ainda de acordo com o depoimento, o suspeito alegou que não teve intenção de machucar a esposa e afirmou que a atitude teria ocorrido “em tom de brincadeira”, versão que contrasta com a gravidade da denúncia.

O homem foi preso por lesão corporal, violência doméstica, violência psicológica, entre outros. Ele ficou à disposição da justiça.

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