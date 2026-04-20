Um caso de violência doméstica que chamou a atenção em Cerquilho, a 53 km de Piracicaba, teve novos desdobramentos após a prisão do homem que agrediu a própria esposa dentro de casa.

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Segundo informações da polícia, a situação veio à tona depois que a mulher procurou a delegacia para denunciar o ocorrido no úlfimo dia 6 de abril. A partir disso, equipes foram até a residência do casal, com apoio da Guarda Civil Municipal, onde encontraram o suspeito, que acabou confessando a agressão.