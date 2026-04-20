O clima era de música boa, risadas e gente reunida para curtir — mas bastaram alguns segundos para tudo virar um cenário de puro descontrole. Na noite deste domingo (19), duas jovens passaram do lazer ao terror durante um evento na região do bairro Pau Queimado, em Piracicaba.

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Sem qualquer aviso, o que parecia ser só mais um encontro entre amigos foi interrompido por uma abordagem agressiva. Duas mulheres chegaram já tomadas pelo ciúmes e partiram direto para o ataque. A violência foi imediata: um líquido semelhante a lança-perfume foi arremessado no rosto de uma das vítimas, provocando queimaduras, enquanto a outra foi atingida com uma garrafa em meio ao tumulto.