21 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
EM PIRACICABA

Ciúmes: Mulheres levam garrafadas e lança na cara em festa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A Polícia Militar foi acionada para a contenção do conflito, na Estrada do Serrote.
A Polícia Militar foi acionada para a contenção do conflito, na Estrada do Serrote.

  O clima era de música boa, risadas e gente reunida para curtir — mas bastaram alguns segundos para tudo virar um cenário de puro descontrole. Na noite deste domingo (19), duas jovens passaram do lazer ao terror durante um evento na região do bairro Pau Queimado, em Piracicaba.

LEIA MAIS

Sem qualquer aviso, o que parecia ser só mais um encontro entre amigos foi interrompido por uma abordagem agressiva. Duas mulheres chegaram já tomadas pelo ciúmes e partiram direto para o ataque. A violência foi imediata: um líquido semelhante a lança-perfume foi arremessado no rosto de uma das vítimas, provocando queimaduras, enquanto a outra foi atingida com uma garrafa em meio ao tumulto.

O que se seguiu foi uma cena caótica. Gritos, empurrões, gente tentando se afastar e uma confusão generalizada que tomou conta do ambiente. Durante a briga, houve queda no chão e, segundo relatos, até tentativa de arrancar as roupas das vítimas, aumentando ainda mais a sensação de humilhação e pânico.

As jovens foram socorridas e levadas para a UPA Vila Cristina. Uma delas ficou com lesões no rosto causadas pela substância química, enquanto ambas precisaram de atendimento médico após o ataque.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas disseram conhecer as agressoras, que teriam ligação com uso de drogas. Agora, o caso pode avançar na Justiça — elas têm prazo para formalizar a denúncia e responsabilizar as envolvidas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários