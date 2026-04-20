Além disso, o projeto de recomposição salarial concederá reajuste de 4%, como forma de preservar o poder de compra dos servidores diante da inflação.

A Prefeitura de Piracicaba protocolou hoje, 20/04, na Câmara Municipal, dois projetos de lei: um que prevê o reajuste do vale-alimentação e outro que trata da recomposição salarial. A categoria aprovou as propostas por ampla maioria em assembleia do Sindicato dos Servidores Municipais realizada na semana passada. Dessa forma, o vale-alimentação terá reajuste de 25,93%, passando de R$ 270 para R$ 340, enquanto o vale café da manhã será ampliado de R$ 40 para R$ 60, representando aumento de 50%.

As propostas também contemplam uma série de ações voltadas à melhoria das condições de trabalho. Entre elas, estão a regularização do fornecimento de insumos de higiene nas unidades, a modernização dos elevadores do Centro Cívico com ampliação da acessibilidade e a contratação de serviços especializados para fortalecer a saúde e segurança do trabalho, incluindo adequações ergonômicas.

A gestão municipal também estuda a implementação de modelo híbrido de trabalho, além de iniciativas para modernizar o controle de acesso em prédios públicos e implantar um novo sistema de ponto eletrônico com reconhecimento facial, garantindo mais transparência e eficiência.

Outro destaque é a força-tarefa realizada no Centro Cívico, com melhorias em limpeza, organização, sinalização e manutenção predial, além de investimentos em segurança, climatização e adequação às normas técnicas — ações que impactam diretamente o ambiente de trabalho e o atendimento à população.