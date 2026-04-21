Uma cena de horror tomou conta da BR-020 na manhã desta terça-feira (21). Um acidente violento no km 60, perto do distrito do Bezerra, em Formosa (GO), terminou em tragédia e deixou um rastro de destruição.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu uma van lotada, com 13 ocupantes, uma caminhonete e um caminhão. O impacto foi tão forte que sete pessoas da van morreram na hora. Outras seis foram socorridas em estado grave e levadas às pressas para hospitais da região.