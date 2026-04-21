Um roubo a pedestre registrado na manhã desta terça-feira (21) terminou com a prisão do suspeito poucos minutos após o crime, na região central de Piracicaba
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De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo abordou a vítima utilizando um simulacro de arma de fogo e subtraiu um aparelho celular. Em seguida, fugiu em uma motocicleta amarela, de fácil identificação.
Com as informações repassadas via COPOM, equipes iniciaram patrulhamento e localizaram a moto estacionada em frente a um imóvel na rua Vasco da Gama. Um morador informou que o condutor havia entrado na residência.
Os policiais entraram no local e encontraram o suspeito, que confessou a prática do roubo. O aparelho celular e o simulacro utilizado foram localizados escondidos sob um monte de cimento.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com a motocicleta, os objetos apreendidos e o bem recuperado.
A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.