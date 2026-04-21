21 de abril de 2026
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TOMOU O CELULAR

'Ladrão da moto amarela' rouba pedestre no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A Polícia Militar prendeu o indivíduo logo depois, na rua Vasco da Gama.
A Polícia Militar prendeu o indivíduo logo depois, na rua Vasco da Gama.

 Um roubo a pedestre registrado na manhã desta terça-feira (21) terminou com a prisão do suspeito poucos minutos após o crime, na região central de Piracicaba

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De acordo com a Polícia Militar, o indivíduo abordou a vítima utilizando um simulacro de arma de fogo e subtraiu um aparelho celular. Em seguida, fugiu em uma motocicleta amarela, de fácil identificação.

Com as informações repassadas via COPOM, equipes iniciaram patrulhamento e localizaram a moto estacionada em frente a um imóvel na rua Vasco da Gama. Um morador informou que o condutor havia entrado na residência.

Os policiais entraram no local e encontraram o suspeito, que confessou a prática do roubo. O aparelho celular e o simulacro utilizado foram localizados escondidos sob um monte de cimento.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com a motocicleta, os objetos apreendidos e o bem recuperado.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

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