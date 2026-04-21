Cena de horror dentro de casa. Um homem foi preso depois de espancar a própria companheira sem piedade — enquanto ela segurava a filha de apenas seis meses no colo. O caso revoltante aconteceu nesta segunda-feira (20), na região da Vila Rezende em Piracicaba.
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Quando a Guarda Municipal chegou, encontrou a mulher ensanguentada, com a cabeça ferida e sinais claros de uma surra violenta. O ataque começou por um motivo absurdo: uma simples ligação telefônica virou estopim para a fúria do agressor.
Violência extrema
Fora de controle, o homem puxou a vítima pelos cabelos, e desferiu vários socos no rosto. Como se não bastasse, ainda a cortou com uma chave de carro.
E o pior: a bebê estava no colo da mãe durante toda a agressão. Em meio à pancadaria, um dos golpes chegou a atingir a criança de raspão. Por muito pouco, a tragédia não foi ainda maior.
A vítima contou que o relacionamento tinha apenas três meses — e já era marcado por violência. Ela já havia sido agredida antes, até mesmo durante a gravidez, chegou a pedir medida protetiva, mas acabou voltando atrás.
Depois da surra, o agressor empreendeu fuga,mas foi localizado e preso.oela Guarda Civil.
Um boletim de ocorrência foi registado ele ficou à disposição da polícia.