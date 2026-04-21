Cena de horror dentro de casa. Um homem foi preso depois de espancar a própria companheira sem piedade — enquanto ela segurava a filha de apenas seis meses no colo. O caso revoltante aconteceu nesta segunda-feira (20), na região da Vila Rezende em Piracicaba.

LEIA MAIS

Quando a Guarda Municipal chegou, encontrou a mulher ensanguentada, com a cabeça ferida e sinais claros de uma surra violenta. O ataque começou por um motivo absurdo: uma simples ligação telefônica virou estopim para a fúria do agressor.