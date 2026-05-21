Uma mulher de 51 anos foi presa em flagrante durante uma operação da Polícia Civil que apreendeu milhares de produtos irregulares em uma tabacaria no bairro Jardim Alvorada, em Piracicaba, nesta terça-feira (19).

Mulher é presa após Polícia Civil apreender milhares de cigarros e essências ilegais em tabacaria de Piracicaba

A ação, batizada de “Operação Controle Sanitário”, foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada de Piracicaba (UPJA), após denúncias anônimas apontarem a venda de produtos potencialmente nocivos à saúde pública no estabelecimento.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram cerca de 1.400 maços de cigarros, aproximadamente 4.480 unidades de cigarros de palha e uma grande quantidade de essências para narguilé armazenadas em diversas caixas. Segundo a Polícia Civil, os produtos eram comercializados sem autorização dos órgãos competentes e sem comprovação de procedência regular, em desacordo com normas da ANVISA.

Todo o material foi apreendido e será encaminhado para análise pericial no Instituto de Criminalística.