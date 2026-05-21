Mulher é presa após Polícia Civil apreender milhares de cigarros e essências ilegais em tabacaria de Piracicaba
Uma mulher de 51 anos foi presa em flagrante durante uma operação da Polícia Civil que apreendeu milhares de produtos irregulares em uma tabacaria no bairro Jardim Alvorada, em Piracicaba, nesta terça-feira (19).
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A ação, batizada de “Operação Controle Sanitário”, foi realizada por policiais da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada de Piracicaba (UPJA), após denúncias anônimas apontarem a venda de produtos potencialmente nocivos à saúde pública no estabelecimento.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram cerca de 1.400 maços de cigarros, aproximadamente 4.480 unidades de cigarros de palha e uma grande quantidade de essências para narguilé armazenadas em diversas caixas. Segundo a Polícia Civil, os produtos eram comercializados sem autorização dos órgãos competentes e sem comprovação de procedência regular, em desacordo com normas da ANVISA.
Todo o material foi apreendido e será encaminhado para análise pericial no Instituto de Criminalística.
A responsável pela tabacaria foi levada para a unidade policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de comercialização de substâncias nocivas à saúde pública, previsto no artigo 278 do Código Penal.
Após o registro da ocorrência, foi arbitrada fiança de R$ 5 mil. O valor foi pago e a mulher responderá ao inquérito em liberdade.
A operação foi coordenada pelo delegado Dr. José Donizeti de Melo. Segundo a Polícia Civil, as fiscalizações contra o comércio irregular continuarão sendo intensificadas para combater produtos que possam colocar a saúde da população em risco.