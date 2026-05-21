O jogador continuará, neste primeiro momento, sob os cuidados do departamento médico do Santos. A expectativa da comissão técnica é recuperar o camisa 10 a tempo da estreia da seleção diante de Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.

A presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo segue cercada de cautela nos bastidores da seleção brasileira. Após a confirmação de uma lesão moderada na panturrilha direita, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que fará uma nova avaliação clínica do atacante assim que ele se apresentar à Granja Comary, em Teresópolis, no próximo dia 26.

Além da reavaliação médica, a comissão técnica brasileira já prepara um planejamento específico para acelerar a recuperação física de Neymar. Internamente, o entendimento é de que a lesão exige atenção por conta do curto intervalo até o início do Mundial, mesmo sem ser considerada grave.

O edema muscular na panturrilha costuma demandar cautela no retorno às atividades, principalmente em atletas de alta intensidade. Por isso, o atacante deve desfalcar o Santos nas próximas partidas para priorizar totalmente o tratamento.

Corte ainda não entra em pauta

Apesar do sinal de alerta, a possibilidade de corte não é debatida neste momento dentro da CBF. A tendência é que Neymar seja liberado para iniciar os trabalhos com o restante do elenco a partir do dia 27, quando começam oficialmente os treinamentos da seleção visando a Copa.