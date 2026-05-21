22 de maio de 2026
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COPA DO MUNDO 2026

Desconvocado? Neymar será reavaliado pela CBF após lesão

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Neymar passará por nova avaliação da CBF após apresentar lesão moderada na panturrilha direita às vésperas da Copa do Mundo.
Neymar passará por nova avaliação da CBF após apresentar lesão moderada na panturrilha direita às vésperas da Copa do Mundo.

A presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo segue cercada de cautela nos bastidores da seleção brasileira. Após a confirmação de uma lesão moderada na panturrilha direita, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que fará uma nova avaliação clínica do atacante assim que ele se apresentar à Granja Comary, em Teresópolis, no próximo dia 26.

O jogador continuará, neste primeiro momento, sob os cuidados do departamento médico do Santos. A expectativa da comissão técnica é recuperar o camisa 10 a tempo da estreia da seleção diante de Marrocos, marcada para o dia 13 de junho.

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Recuperação acelerada vira prioridade

Além da reavaliação médica, a comissão técnica brasileira já prepara um planejamento específico para acelerar a recuperação física de Neymar. Internamente, o entendimento é de que a lesão exige atenção por conta do curto intervalo até o início do Mundial, mesmo sem ser considerada grave.

O edema muscular na panturrilha costuma demandar cautela no retorno às atividades, principalmente em atletas de alta intensidade. Por isso, o atacante deve desfalcar o Santos nas próximas partidas para priorizar totalmente o tratamento.

Corte ainda não entra em pauta

Apesar do sinal de alerta, a possibilidade de corte não é debatida neste momento dentro da CBF. A tendência é que Neymar seja liberado para iniciar os trabalhos com o restante do elenco a partir do dia 27, quando começam oficialmente os treinamentos da seleção visando a Copa.

Caso exista necessidade de substituição futuramente, a comissão técnica ainda poderá recorrer à lista ampliada enviada previamente à Fifa antes da convocação final. Até lá, a prioridade será monitorar diariamente a evolução clínica do atacante.

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