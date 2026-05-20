21 de maio de 2026
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É HORA DE COMPRAR?

iPhone 17 despenca de preço antes do iPhone 18; Veja

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Com previsão de lançamento do iPhone 18 para setembro, varejistas aceleram promoções da atual geração da Apple.
Com previsão de lançamento do iPhone 18 para setembro, varejistas aceleram promoções da atual geração da Apple.

A poucos meses da chegada oficial da linha iPhone 18, o mercado brasileiro já começou a registrar quedas importantes nos preços da geração atual da Apple. O movimento mais recente envolve justamente o iPhone 17, que apareceu com descontos expressivos em grandes varejistas online e reacendeu o interesse de consumidores que buscavam um modelo premium da marca.

Na Amazon, a versão de 512 GB do aparelho caiu de R$ 9.499 para R$ 6.749,10, marcando o menor valor registrado para o modelo nos últimos 12 meses, segundo a própria plataforma. Já a versão de 256 GB passou de R$ 7.999 para R$ 5.962,50, também acompanhada de redução significativa.

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O efeito iPhone 18 já começou

A redução nos preços não surpreende quem acompanha o mercado de tecnologia. Historicamente, conforme um novo iPhone se aproxima do lançamento, modelos anteriores entram em uma espécie de “zona estratégica” de promoções, especialmente no varejo online, que busca acelerar o giro de estoque antes da chegada da próxima geração.

Com previsão de estreia do iPhone 18 para setembro, o cenário começou a se repetir em 2026. A tendência é que os modelos recém-lançados cheguem ao Brasil com valores elevados, o que acaba tornando o iPhone 17 uma alternativa mais atraente para quem deseja entrar no ecossistema premium da Apple sem pagar preço de lançamento.

Mesmo com a proximidade da nova linha, o aparelho segue competitivo. Equipado com o chip A18, o modelo continua oferecendo desempenho robusto para jogos, multitarefa, gravação em alta resolução, edição de vídeos e recursos de inteligência artificial, além da expectativa de receber atualizações do iOS por vários anos.

Vale comprar agora?

A principal dúvida dos consumidores gira em torno do timing: aproveitar os descontos atuais ou esperar pela chegada do iPhone 18. A resposta depende diretamente do perfil de uso.

Para quem busca um smartphone durável e com armazenamento amplo, a versão de 512 GB surge como uma opção voltada ao uso intenso, especialmente para gravações em 4K, armazenamento de grandes bibliotecas de mídia e aplicativos mais pesados. O espaço interno elevado também reduz a dependência de serviços em nuvem.

Já o modelo de 256 GB aparece como a alternativa considerada mais equilibrada em custo-benefício. A capacidade costuma atender confortavelmente usuários que utilizam muitas fotos, vídeos, jogos e aplicativos no dia a dia, mas sem elevar tanto o investimento final.

Outro fator que mantém o iPhone 17 valorizado é a integração com outros produtos da Apple, incluindo MacBook, Apple Watch, iPad, AirDrop, FaceTime e iCloud. Para consumidores já inseridos nesse ecossistema, a conectividade entre dispositivos segue sendo um diferencial importante.

Enquanto isso, a expectativa pelo iPhone 18 continua movimentando o mercado e deve provocar novas oscilações de preço nos próximos meses.

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