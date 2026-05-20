A poucos meses da chegada oficial da linha iPhone 18, o mercado brasileiro já começou a registrar quedas importantes nos preços da geração atual da Apple. O movimento mais recente envolve justamente o iPhone 17, que apareceu com descontos expressivos em grandes varejistas online e reacendeu o interesse de consumidores que buscavam um modelo premium da marca.
Na Amazon, a versão de 512 GB do aparelho caiu de R$ 9.499 para R$ 6.749,10, marcando o menor valor registrado para o modelo nos últimos 12 meses, segundo a própria plataforma. Já a versão de 256 GB passou de R$ 7.999 para R$ 5.962,50, também acompanhada de redução significativa.
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O efeito iPhone 18 já começou
A redução nos preços não surpreende quem acompanha o mercado de tecnologia. Historicamente, conforme um novo iPhone se aproxima do lançamento, modelos anteriores entram em uma espécie de “zona estratégica” de promoções, especialmente no varejo online, que busca acelerar o giro de estoque antes da chegada da próxima geração.
Com previsão de estreia do iPhone 18 para setembro, o cenário começou a se repetir em 2026. A tendência é que os modelos recém-lançados cheguem ao Brasil com valores elevados, o que acaba tornando o iPhone 17 uma alternativa mais atraente para quem deseja entrar no ecossistema premium da Apple sem pagar preço de lançamento.
Mesmo com a proximidade da nova linha, o aparelho segue competitivo. Equipado com o chip A18, o modelo continua oferecendo desempenho robusto para jogos, multitarefa, gravação em alta resolução, edição de vídeos e recursos de inteligência artificial, além da expectativa de receber atualizações do iOS por vários anos.
Vale comprar agora?
A principal dúvida dos consumidores gira em torno do timing: aproveitar os descontos atuais ou esperar pela chegada do iPhone 18. A resposta depende diretamente do perfil de uso.
Para quem busca um smartphone durável e com armazenamento amplo, a versão de 512 GB surge como uma opção voltada ao uso intenso, especialmente para gravações em 4K, armazenamento de grandes bibliotecas de mídia e aplicativos mais pesados. O espaço interno elevado também reduz a dependência de serviços em nuvem.
Já o modelo de 256 GB aparece como a alternativa considerada mais equilibrada em custo-benefício. A capacidade costuma atender confortavelmente usuários que utilizam muitas fotos, vídeos, jogos e aplicativos no dia a dia, mas sem elevar tanto o investimento final.
Outro fator que mantém o iPhone 17 valorizado é a integração com outros produtos da Apple, incluindo MacBook, Apple Watch, iPad, AirDrop, FaceTime e iCloud. Para consumidores já inseridos nesse ecossistema, a conectividade entre dispositivos segue sendo um diferencial importante.
Enquanto isso, a expectativa pelo iPhone 18 continua movimentando o mercado e deve provocar novas oscilações de preço nos próximos meses.