22 de maio de 2026
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VÍDEO EM PIRACICABA

Homem morre após caminhão cair em vala na Cornélio Pires

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Um homem morreu e o motorista ficou ferido no acidente.
Um homem morreu e o motorista ficou ferido no acidente.

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (21), terminou com uma pessoa morta e outra ferida na Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-127), no trecho entre Piracicaba e Saltinho.

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De acordo com as informações apuradas no local, um caminhão tombou na pista por motivos que ainda serão investigados. Equipes de resgate e segurança foram rapidamente acionadas para atender a ocorrência.

O passageiro do veículo, um idoso de 72 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local do acidente.

Já o motorista do caminhão, de 28 anos, foi socorrido pela ambulância do município de Saltinho e encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba, com traumatismo cranioencefálico. O estado de saúde dele é considerado moderado.

A Polícia Civil acompanha o caso e a perícia técnica foi acionada para apurar as causas do tombamento. Até o fechamento desta ocorrência, o veículo do Instituto Médico Legal (IML) era aguardado no local.

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