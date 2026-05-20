Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas relataram que correram desesperadas para dentro da casa ao perceberem a aproximação do suspeito armado. Foi nesse momento que o homem apontou a espingarda e atirou, espalhando medo e tensão pelo bairro Anhumas.

Moradores viveram momentos de pânico na tarde desta terça-feira (19), em Piracicaba, após um homem armado com uma espingarda invadir uma residência fazendo ameaças e ainda efetuar um disparo de arma de fogo.

Em meio ao desespero, uma das vítimas conseguiu filmar o criminoso armado. As imagens foram fundamentais para a identificação do suspeito, localizado pouco tempo depois pela Patrulha Rural do 10º BPM/I.

Na tentativa de despistar os policiais, o homem apresentou apenas uma espingarda de pressão e negou possuir outra arma. Mas a versão caiu por terra quando os PMs analisaram o vídeo gravado pela vítima e perceberam que a arma mostrada não era a mesma usada no ataque.

Durante buscas em uma área de mata nos fundos da residência, os policiais encontraram escondida uma espingarda calibre 12 com cartucho deflagrado — exatamente a arma registrada nas imagens.