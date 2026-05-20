20 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

Homem invade casa com espingarda, atira e causa pânico

Por Da redação/Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
O homem foi preso e as armas apreendidas.
O homem foi preso e as armas apreendidas.

 Moradores viveram momentos de pânico na tarde desta terça-feira (19), em Piracicaba, após um homem armado com uma espingarda invadir uma residência fazendo ameaças e ainda efetuar um disparo de arma de fogo.

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Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas relataram que correram desesperadas para dentro da casa ao perceberem a aproximação do suspeito armado. Foi nesse momento que o homem apontou a espingarda e atirou, espalhando medo e tensão pelo bairro Anhumas.

Em meio ao desespero, uma das vítimas conseguiu filmar o criminoso armado. As imagens foram fundamentais para a identificação do suspeito, localizado pouco tempo depois pela Patrulha Rural do 10º BPM/I.

Na tentativa de despistar os policiais, o homem apresentou apenas uma espingarda de pressão e negou possuir outra arma. Mas a versão caiu por terra quando os PMs analisaram o vídeo gravado pela vítima e perceberam que a arma mostrada não era a mesma usada no ataque.

Durante buscas em uma área de mata nos fundos da residência, os policiais encontraram escondida uma espingarda calibre 12 com cartucho deflagrado — exatamente a arma registrada nas imagens.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial de Piracicaba, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

 O caso assustou moradores da região e reforça o clima de insegurança vivido em áreas rurais da cidade.

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