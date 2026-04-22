22 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Moradores de quatro núcleos receberão matrícula dos imóveis

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Com a regularização, os moradores passam a ter acesso pleno aos seus direitos, além de maior tranquilidade e valorização dos imóveis e das regiões onde vivem.
Com a regularização, os moradores passam a ter acesso pleno aos seus direitos, além de maior tranquilidade e valorização dos imóveis e das regiões onde vivem.

A regularização fundiária em Piracicaba avança e aproxima centenas de famílias da conquista da matrícula definitiva de seus imóveis. A Prefeitura protocolou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) para quatro novos núcleos, etapa essencial para oficializar a posse das propriedades.

Com isso, moradores dessas áreas entram na fase final do processo, que inclui registro em cartório e emissão da documentação individual.

Documento abre caminho para a escritura

A CRF representa o reconhecimento legal dos imóveis e permite o início dos trâmites finais. Após essa etapa, cada família poderá receber sua matrícula, garantindo segurança jurídica e valorização do patrimônio.

Os bairros contemplados nesta fase são:

  • Monte Líbano (72 famílias);
  • Belvedere (57 famílias);
  • Jardim Conceição (55 famílias);
  • Noêmia Ingá (35 famílias).

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Impacto direto na vida dos moradores

A regularização assegura direitos fundamentais, como acesso a financiamento, venda legal do imóvel e maior estabilidade para as famílias.

Segundo a administração municipal, o programa já alcança milhares de moradores e segue como uma das principais políticas públicas da cidade na área habitacional.

Programa cresce e amplia alcance

Atualmente, a iniciativa já atende mais de 3.500 famílias distribuídas em dezenas de áreas, beneficiando diretamente mais de 11 mil pessoas.

Além disso, novas etapas estão em andamento para ampliar o alcance da regularização.

Outras regiões também serão atendidas

O processo segue em expansão, com licitações abertas para contemplar outros núcleos da cidade. Entre eles estão:

  • Dona Luiza (84 famílias);
  • Pereirinha (117 famílias);
  • Vila Bessy (53 famílias);
  • Dona Anésia (32 famílias);
  • Jardim Haiti I, II e III (25 famílias);
  • Araçá (14 famílias);
  • Jandira (9 famílias);
  • Javary II (8 famílias);
  • Elias Dumit (7 famílias);
  • Domingos Soares de Barros (10 famílias).

Parcerias ampliam regularização

Outras áreas também avançam por meio de convênio com o governo federal, ampliando ainda mais o número de famílias beneficiadas.

Os núcleos Portelinha e Pantanal estão incluídos nesse modelo, com mais de 1.200 famílias contempladas e investimentos que superam R$ 1 milhão.

Segurança jurídica e valorização

Com a regularização, os moradores passam a ter acesso pleno aos seus direitos, além de maior tranquilidade e valorização dos imóveis e das regiões onde vivem.

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