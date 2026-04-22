A regularização fundiária em Piracicaba avança e aproxima centenas de famílias da conquista da matrícula definitiva de seus imóveis. A Prefeitura protocolou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) para quatro novos núcleos, etapa essencial para oficializar a posse das propriedades.
Com isso, moradores dessas áreas entram na fase final do processo, que inclui registro em cartório e emissão da documentação individual.
Documento abre caminho para a escritura
A CRF representa o reconhecimento legal dos imóveis e permite o início dos trâmites finais. Após essa etapa, cada família poderá receber sua matrícula, garantindo segurança jurídica e valorização do patrimônio.
Os bairros contemplados nesta fase são:
- Monte Líbano (72 famílias);
- Belvedere (57 famílias);
- Jardim Conceição (55 famílias);
- Noêmia Ingá (35 famílias).
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Impacto direto na vida dos moradores
A regularização assegura direitos fundamentais, como acesso a financiamento, venda legal do imóvel e maior estabilidade para as famílias.
Segundo a administração municipal, o programa já alcança milhares de moradores e segue como uma das principais políticas públicas da cidade na área habitacional.
Programa cresce e amplia alcance
Atualmente, a iniciativa já atende mais de 3.500 famílias distribuídas em dezenas de áreas, beneficiando diretamente mais de 11 mil pessoas.
Além disso, novas etapas estão em andamento para ampliar o alcance da regularização.
Outras regiões também serão atendidas
O processo segue em expansão, com licitações abertas para contemplar outros núcleos da cidade. Entre eles estão:
- Dona Luiza (84 famílias);
- Pereirinha (117 famílias);
- Vila Bessy (53 famílias);
- Dona Anésia (32 famílias);
- Jardim Haiti I, II e III (25 famílias);
- Araçá (14 famílias);
- Jandira (9 famílias);
- Javary II (8 famílias);
- Elias Dumit (7 famílias);
- Domingos Soares de Barros (10 famílias).
Parcerias ampliam regularização
Outras áreas também avançam por meio de convênio com o governo federal, ampliando ainda mais o número de famílias beneficiadas.
Os núcleos Portelinha e Pantanal estão incluídos nesse modelo, com mais de 1.200 famílias contempladas e investimentos que superam R$ 1 milhão.
Segurança jurídica e valorização
Com a regularização, os moradores passam a ter acesso pleno aos seus direitos, além de maior tranquilidade e valorização dos imóveis e das regiões onde vivem.