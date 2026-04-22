A regularização fundiária em Piracicaba avança e aproxima centenas de famílias da conquista da matrícula definitiva de seus imóveis. A Prefeitura protocolou a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) para quatro novos núcleos, etapa essencial para oficializar a posse das propriedades.

Com isso, moradores dessas áreas entram na fase final do processo, que inclui registro em cartório e emissão da documentação individual.

Documento abre caminho para a escritura

A CRF representa o reconhecimento legal dos imóveis e permite o início dos trâmites finais. Após essa etapa, cada família poderá receber sua matrícula, garantindo segurança jurídica e valorização do patrimônio.