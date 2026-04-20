Uma cena preocupante tem chamado a atenção de uma frequentadora da área de lazer da Rua do Porto, localizada na Av. Alidor Pecorari, s/nº, em Piracicaba. Uma ave silvestre, identificada como biguatinga (Anhinga anhinga), foi avistada com um pedaço de plástico preso ao bico, tentando se livrar do material sem sucesso.
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A moradora Andrea Rizzo Franzoi, que passeia pelo local todos os finais de semana, relata que percebeu a situação na semana passada e voltou a avistar o animal. Segundo ela, a ave seguia tentando retirar o plástico, o que aumentou a preocupação com seu estado. A última vez que o animal foi visto ocorreu no domingo, dia 19.
Diante da situação, Andrea entrou em contato com o Jornal para buscar orientação sobre quem poderia ajudar no resgate do animal.
Casos recentes acendem alerta
O episódio ocorre pouco tempo após um caso que também chamou a atenção na cidade, quando uma capivara foi encontrada com um objeto parecido com um arco preso ao corpo, que no caso também se tratava de uma fita plástica em que ela se enrolou acidentalmente.
Situações como essas reforçam os impactos do descarte irregular de resíduos no meio ambiente e os riscos diretos à fauna piracicabana.
Resgate e conscientização
A situação reforça a importância de saber quais órgãos ambientais podem ser acionadas em casos como esses. Por exemplo
a Polícia Ambiental pelo número 190 ou bombeiros 193 ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Piracicaba pelo 156.
Além da necessidade de uma ação rápida para ajudar o animal, o episódio também chama a atenção para a importância do descarte correto de lixo em espaços públicos, e de preservação ambiental evitando riscos à vida silvestre.