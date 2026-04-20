Uma cena preocupante tem chamado a atenção de uma frequentadora da área de lazer da Rua do Porto, localizada na Av. Alidor Pecorari, s/nº, em Piracicaba. Uma ave silvestre, identificada como biguatinga (Anhinga anhinga), foi avistada com um pedaço de plástico preso ao bico, tentando se livrar do material sem sucesso.

A moradora Andrea Rizzo Franzoi, que passeia pelo local todos os finais de semana, relata que percebeu a situação na semana passada e voltou a avistar o animal. Segundo ela, a ave seguia tentando retirar o plástico, o que aumentou a preocupação com seu estado. A última vez que o animal foi visto ocorreu no domingo, dia 19.

Diante da situação, Andrea entrou em contato com o Jornal para buscar orientação sobre quem poderia ajudar no resgate do animal.

Casos recentes acendem alerta

O episódio ocorre pouco tempo após um caso que também chamou a atenção na cidade, quando uma capivara foi encontrada com um objeto parecido com um arco preso ao corpo, que no caso também se tratava de uma fita plástica em que ela se enrolou acidentalmente.