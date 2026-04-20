

Um gesto simples, mas capaz de transformar a rotina hospitalar: o riso. É com essa proposta que o projeto Plantadores da Alegria atua há cerca de duas décadas em Piracicaba, levando leveza e acolhimento a pacientes internados e participando também de ações de lazer e inclusão na cidade. O grupo realiza visitas em hospitais como a Santa Casa de Piracicaba e o Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), além de marcar presença em eventos comunitários.

Voluntariado aberto a diferentes profissões



Em entrevista ao JP, as voluntárias Rebeca Cruz Feitosa, a Dra. Cross, e Mariana Bergamaso, a Dra. Damaskinha, explicaram como funciona a dinâmica do projeto, formado por pessoas de diferentes áreas profissionais — e reforçaram que não é necessário ser da área da saúde para participar.

Rebeca atua na área administrativa e financeira, enquanto Mariana trabalha com laboratórios, mostrando que o projeto é aberto a qualquer pessoa interessada em doar tempo e atenção ao próximo, Mariana está há 15 anos e Rebeca está há 9 anos.

Rotina de visitas nos hospitais



“A gente vem toda segunda-feira no HFC, a partir das seis e meia mais ou menos. E a gente passa em várias alas aqui fazendo visita mesmo, brincando, conversando com o pessoal, entregando presente...", relatou a Dra. Damaskinha (Mariana).