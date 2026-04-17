18 de abril de 2026
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VÍDEO: CRUELDADE

Dezenas de gatos são encontrados em estado precário em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Equipes Belucci
Os gatos foram encontrados em uma casa, no Bairro Alto.
Os gatos foram encontrados em uma casa, no Bairro Alto.

  Cerca de 50 gatos foram encontrados em condições extremamente precárias na manhã desta sexta-feira (17), em uma residência localizada no bairro Alto, em Piracicaba.

 Os animais estavam vivendo em um ambiente insalubre, sem higiene, com forte mau cheiro e claros sinais de abandono. A ação contou com apoio da vereadora e protetora Alessandra Belucci, acompanhamento da delegada Olívia Fonseca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, e de equipes do Bem-Estar Animal.

No momento da operação, ninguém foi encontrado no imóvel. De acordo com as autoridades, os gatos estão sendo retirados gradualmente do local para receber cuidados adequados.

Após a remoção completa dos animais, a residência passará por um processo de limpeza.

O caso segue sob investigação, e os responsáveis poderão responder por maus-tratos aos animais.

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