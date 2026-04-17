Cerca de 50 gatos foram encontrados em condições extremamente precárias na manhã desta sexta-feira (17), em uma residência localizada no bairro Alto, em Piracicaba.

Os animais estavam vivendo em um ambiente insalubre, sem higiene, com forte mau cheiro e claros sinais de abandono. A ação contou com apoio da vereadora e protetora Alessandra Belucci, acompanhamento da delegada Olívia Fonseca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, e de equipes do Bem-Estar Animal.

No momento da operação, ninguém foi encontrado no imóvel. De acordo com as autoridades, os gatos estão sendo retirados gradualmente do local para receber cuidados adequados.