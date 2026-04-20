A Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, em Piracicaba, começou a passar por uma ampla transformação. Com investimento de quase R$ 5 milhões, o espaço será totalmente reestruturado para oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer à população.
As intervenções tiveram início nesta semana com a montagem do canteiro de obras e os primeiros trabalhos de medição e demarcação do terreno. A expectativa é que as melhorias avancem nos próximos dias com a entrada de maquinário pesado no local.
Infraestrutura completa será renovada
O projeto prevê uma modernização estrutural ampla, incluindo a atualização das redes de energia elétrica, sistema hidráulico, esgoto e drenagem de águas pluviais.
Além disso, toda a área receberá iluminação em LED, contemplando pista de caminhada, quadras, campo e ciclofaixa, ampliando a segurança principalmente no período noturno.
Novos espaços e melhorias no lazer
Entre as principais mudanças previstas estão:
- construção de estacionamento para usuários;
- instalação de iluminação moderna em todo o complexo;
- criação de quadras de areia com drenagem e alambrado;
- implantação de pista de caminhada com piso adequado;
- reestruturação das quadras já existentes.
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Também estão incluídos novos equipamentos urbanos, como bancos, lixeiras e estruturas de apoio, além de serviços de limpeza e organização do espaço.
Projeto mira mais acessibilidade e uso comunitário
A proposta é transformar o local em um ambiente mais funcional e acessível, ampliando o uso para práticas esportivas, atividades recreativas e convivência social.
Segundo a administração municipal, a revitalização busca atender uma demanda antiga da população que utiliza a área para lazer e prática de exercícios.
Recursos e prazo da obra
O investimento total é de R$ 4.883.141,00, com recursos provenientes de emendas parlamentares e do orçamento municipal. A previsão é que a obra seja concluída em janeiro de 2027.