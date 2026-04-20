A Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, em Piracicaba, começou a passar por uma ampla transformação. Com investimento de quase R$ 5 milhões, o espaço será totalmente reestruturado para oferecer mais conforto, segurança e opções de lazer à população.

As intervenções tiveram início nesta semana com a montagem do canteiro de obras e os primeiros trabalhos de medição e demarcação do terreno. A expectativa é que as melhorias avancem nos próximos dias com a entrada de maquinário pesado no local.

Infraestrutura completa será renovada

O projeto prevê uma modernização estrutural ampla, incluindo a atualização das redes de energia elétrica, sistema hidráulico, esgoto e drenagem de águas pluviais.