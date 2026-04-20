O Grupo Cataguá participou da 5ª edição do Encontro Nacional de Incorporadores do Interior Paulista, promovido pela Abrainc - associação que representa as maiores incorporadoras brasileiras - na última semana em Campinas. O evento reuniu as principais lideranças do setor imobiliário para discutir o cenário econômico, habitação social, mercado de médio e alto padrão, tendências e inovações tecnológicas.

Representando o Grupo Cataguá, o sócio-diretor Daniel Escobar de Carvalho foi convidado a integrar o painel “Interior Paulista: o novo eixo de crescimento do mercado imobiliário”, contribuindo com sua visão estratégica em debate ao lado de importantes players do mercado. Ele dividiu sua experiência e expectativas com relação à dinâmica do setor, aos produtos que hoje têm maior aderência aos desejos do público, ao mercado de alto padrão e também às recentes mudanças do programa federal Minha Casa Minha Vida.

Daniel Escobar de Carvalho, sócio-diretor do Grupo Cataguá,

trouxe sua visão estratégica em evento para lideranças de mercado

“Tive a oportunidade de participar do painel que destacou os eixos de crescimento do mercado imobiliário no interior, ao lado de outras importantes lideranças da área, contribuindo com a minha visão e do Grupo Cataguá sobre a dinâmica de um mercado em que somos parte ativa do desenvolvimento há 40 anos”, reforça Carvalho.

Ele complementa que a demanda por empreendimentos imobiliários no interior paulista está mais aquecida em comparação aos patamares nacionais. “A intenção de compra nos próximos meses chega a 52%, índice recorde. E a preferência do consumidor está concentrada nos empreendimentos horizontais: 61% desejam morar em uma casa”, informa o sócio-diretor.

Em Piracicaba, a Cataguá Construtora é a única construtora com lançamentos de casas, com bairros planejados como o Jardim das Oliveiras - com opções de unidades na planta e prontas para morar; Reserva Taquaral II, com casas modernas, em condomínio fechado e com lazer completo, prontas para morar; e Campo Belo, com casas em condomínio fechado e lazer completo, na região do Jupiá, e em fase final de construção. Todos estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que agora, com as recentes mudanças, trarão ainda mais facilidade de financiamento.

Em relação ao desempenho do mercado no Interior, os dados apontaram um crescimento de 21,7% no número de unidades vendidas em 2025 na comparação com o ano imediatamente anterior.

Em Piracicaba, especificamente, o mercado imobiliário teve uma valorização de 10% no valor do metro quadrado e uma redução no número de unidades lançadas, foram 1.654 unidades, quase 25% menos que o registrado no ano anterior. “Diante de uma demanda mais aquecida e de uma valorização concreta, o mercado está em um momento muito positivo. Os estoques estão ‘sumindo’ e o movimento para quem pretende investir no mercado imobiliário deve ser o de antecipação”, comenta Daniel Carvalho.

SOBRE O GRUPO CATAGUÁ

O Grupo Cataguá - do qual fazem parte a Cataguá Construtora e a Auten Incorporadora - está presente em mais de 50 cidades do interior de São Paulo, entre elas Piracicaba (onde está sua sede), Americana, São Carlos e Limeira.

Nessas quatro décadas de atuação, entregou mais de 17 mil imóveis, realizando o sonho da casa própria de 58 mil pessoas, acompanhando de perto as transformações do setor, com foco em projetos que aliam qualidade construtiva, planejamento urbano e atendimento ao perfil e anseios do público local.

Com Cataguá Construtora, traz empreendimentos que estão sempre em localização estratégica - próximo a vias principais e rodovias, desenvolvidos para as necessidades de cada cidade, oferecendo plantas mais amplas, além de lazer e paisagismo superior dentro do programa Minha Casa Minha Vida, possibilitando um alto potencial de valorização.

Com Auten Incorporadora, traz empreendimentos que são ícones de sofisticação e beleza, com projetos que aliam lazer diferenciado e design imponente, com assinatura de arquitetos e paisagistas especializados em alto padrão, sempre nas melhores localizações, com vistas impactantes e acesso a uma completa rede de conveniências.

Conheça mais sobre o grupo Cataguá. Acesse: https://grupocatagua.com.br/