Na sexta-feira (17), cerca de 50 gatos foram encontrados em condições extremamente precárias em uma residência no bairro Alto, em Piracicaba. O local apresentava forte acúmulo de sujeira, falta de higiene e sinais claros de abandono prolongado.
A ação contou com apoio da vereadora e protetora Alessandra Belucci, acompanhamento da delegada Olívia Fonseca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, e de equipes do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) – Canil Municipal. No momento da operação, não havia responsáveis no imóvel.
Os animais foram retirados gradualmente e encaminhados para atendimento veterinário, passando por avaliação clínica e cuidados emergenciais.
Cachorros também estarão no plantão de adoção
VER MAIS
- Dezenas de gatos são encontrados em estado precário em Piracicaba
- Piracicabano disputa prêmio milionário no Domingão com Huck
- Morre Oscar Schmidt, ícone do basquete, aos 68 anos
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Além disso, cerca de 60 cães também estarão disponíveis para adoção neste sábado (18) das 8h às 11h30, incluindo 22 pitbulls. A iniciativa busca aproximar animais acolhidos de novos tutores e incentivar a adoção responsável. R. dos Mandis, s/n - Jardim Parque Jupiá, Piracicaba - SP, 13403-371
Duas frentes da proteção animal
Enquanto o resgate evidencia casos graves de maus-tratos, o plantão de adoção reforça o trabalho contínuo de incentivo à adoção responsável e à redução do abandono no município.
O Bem-Estar Animal destaca que ambas as ações fazem parte de uma política permanente de acolhimento, cuidado e conscientização.