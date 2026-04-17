Na sexta-feira (17), cerca de 50 gatos foram encontrados em condições extremamente precárias em uma residência no bairro Alto, em Piracicaba. O local apresentava forte acúmulo de sujeira, falta de higiene e sinais claros de abandono prolongado.

A ação contou com apoio da vereadora e protetora Alessandra Belucci, acompanhamento da delegada Olívia Fonseca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, e de equipes do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) – Canil Municipal. No momento da operação, não havia responsáveis no imóvel.

Os animais foram retirados gradualmente e encaminhados para atendimento veterinário, passando por avaliação clínica e cuidados emergenciais.

Cachorros também estarão no plantão de adoção