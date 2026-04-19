O ponto central da história é direto: os estabelecimentos já haviam sido notificados por perturbação do sossego e, mesmo assim, continuaram funcionando de forma irregular. Ao longo do tempo, acumularam autuações e ignoraram orientações da fiscalização. O resultado foi previsível — e evitável.

O caso que ganhou repercussão em Piracicaba teve um desfecho firme nesta sexta-feira (17): dois comércios foram interditados após insistirem em descumprir regras básicas de convivência urbana. Um ficava no bairro Jupiá e o outro na Pauliceia — ambos já conhecidos pelas constantes reclamações de moradores.

A ação que levou à interdição reuniu equipes da prefeitura, incluindo Meio Ambiente, Finanças e a Guarda Civil. Antes de chegar a esse nível, houve um processo: denúncias, fiscalização, notificações e multas. Nada disso foi suficiente para mudar a conduta dos responsáveis.

Com a reincidência, os comércios perderam o Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), documento obrigatório para operar legalmente. Ainda assim, seguiram abertos, o que agravou a situação e levou à interdição imediata.

Além do impacto direto para os proprietários, o caso escancara um problema comum em várias cidades: a aposta no “vai dar nada”. Aqui, não deu. A legislação municipal prevê multas que partem de cerca de R$ 4 mil e dobram a cada reincidência, com base em normas como a ABNT NBR 10151:2019, que regula níveis de ruído em áreas habitadas.