Motoristas que desejam aproveitar o feriadão de Tiradentes enfrentam trânsito pesado nas rodovias que levam ao litoral de São Paulo neste sábado (18). A Rodovia dos Imigrantes registra congestionamento intenso entre os km 25 e 43 no sentido litoral, causado pelo grande volume de veículos.
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A concessionária Ecovias Imigrantes ativou a Operação Descida (7x3), que prioriza o fluxo em direção às praias. Nesse esquema, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta são usadas para descida.
Além do trânsito, motoristas também enfrentam neblina no topo da serra, o que exige atenção redobrada.
Movimento intenso no feriado
A expectativa é alta: cerca de 364 mil veículos devem passar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes até terça-feira (21), feriado de Dia de Tiradentes.
No sentido contrário, em direção à capital, o tráfego segue normal na maior parte do trecho, mas operações especiais de subida devem ser implantadas nos próximos dias.
Sexta-feira já teve trânsito pesado
Na saída do feriado, nesta sexta-feira (17), a situação já era complicada. A Imigrantes chegou a registrar 22 km de lentidão, enquanto a Anchieta teve congestionamento entre os km 36 e 50.
Outras rodovias também sofreram com o alto fluxo:
Rodovia Castello Branco teve trechos de congestionamento no sentido interior;
Rodovia dos Bandeirantes registrou lentidão após um acidente em Campinas.
Segundo o governo estadual, quase 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas durante o feriado prolongado.
Dica para quem ainda vai pegar estrada
A recomendação é acompanhar as condições do trânsito em tempo real, já que o cenário pode mudar rapidamente por causa do alto movimento.