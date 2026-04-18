Motoristas que desejam aproveitar o feriadão de Tiradentes enfrentam trânsito pesado nas rodovias que levam ao litoral de São Paulo neste sábado (18). A Rodovia dos Imigrantes registra congestionamento intenso entre os km 25 e 43 no sentido litoral, causado pelo grande volume de veículos.

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A concessionária Ecovias Imigrantes ativou a Operação Descida (7x3), que prioriza o fluxo em direção às praias. Nesse esquema, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta são usadas para descida.