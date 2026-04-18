18 de abril de 2026
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RUMO AO LITORAL

Feriadão trava estradas: Imigrantes tem congestionamento de 18 km

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ecovias
A Rodovia dos Imigrantes está travada na manhã deste sábado.
A Rodovia dos Imigrantes está travada na manhã deste sábado.

  Motoristas que desejam aproveitar o feriadão de Tiradentes enfrentam trânsito pesado nas rodovias que levam ao litoral de São Paulo neste sábado (18). A Rodovia dos Imigrantes registra congestionamento intenso entre os km 25 e 43 no sentido litoral, causado pelo grande volume de veículos.

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A concessionária Ecovias Imigrantes ativou a Operação Descida (7x3), que prioriza o fluxo em direção às praias. Nesse esquema, as duas pistas da Imigrantes e a pista norte da Anchieta são usadas para descida.

Além do trânsito, motoristas também enfrentam neblina no topo da serra, o que exige atenção redobrada.

 Movimento intenso no feriado

A expectativa é alta: cerca de 364 mil veículos devem passar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes até terça-feira (21), feriado de Dia de Tiradentes.

No sentido contrário, em direção à capital, o tráfego segue normal na maior parte do trecho, mas operações especiais de subida devem ser implantadas nos próximos dias.

 Sexta-feira já teve trânsito pesado

Na saída do feriado, nesta sexta-feira (17), a situação já era complicada. A Imigrantes chegou a registrar 22 km de lentidão, enquanto a Anchieta teve congestionamento entre os km 36 e 50.

Outras rodovias também sofreram com o alto fluxo:

Rodovia Castello Branco teve trechos de congestionamento no sentido interior;

Rodovia dos Bandeirantes registrou lentidão após um acidente em Campinas.

Segundo o governo estadual, quase 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas durante o feriado prolongado.

 Dica para quem ainda vai pegar estrada

A recomendação é acompanhar as condições do trânsito em tempo real, já que o cenário pode mudar rapidamente por causa do alto movimento.

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