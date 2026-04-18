Um grave acidente assustou moradores na manhã deste sábado (18) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d'Oeste, a cerca de 28 km de Piracicaba.
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Segundo informações, um carro bateu com muita força contra a estrutura de um ponto de ônibus, deixando o motorista preso nas ferragens. O impacto foi tão violento que a cena chamou a atenção de quem passava pelo local.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas e trabalharam no resgate da vítima, que sofreu ferimentos graves nas pernas. Após ser retirada do veículo, ela foi levada para um hospital da região.
Policiais militares rodoviários, a concessionária da rodovia e a perícia também estiveram no local. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.