19 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Motorista fica preso nas ferragens após grave colisão na SP 304

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Taker/CNX Local
O grave acidente aconteceu na saída 138, da rodovia Luiz de Queiroz.
O grave acidente aconteceu na saída 138, da rodovia Luiz de Queiroz.

  Um grave acidente assustou moradores na manhã deste sábado (18) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d'Oeste, a cerca de 28 km de Piracicaba.

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Segundo informações, um carro bateu com muita força contra a estrutura de um ponto de ônibus, deixando o motorista preso nas ferragens. O impacto foi tão violento que a cena chamou a atenção de quem passava pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas e trabalharam no resgate da vítima, que sofreu ferimentos graves nas pernas. Após ser retirada do veículo, ela foi levada para um hospital da região.

Policiais militares rodoviários, a concessionária da rodovia e a perícia também estiveram no local. Um boletim de ocorrência foi registrado, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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