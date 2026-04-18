Mais de 57 mil consultas e exames foram perdidos no primeiro trimestre de 2026 em Piracicaba por causa de faltas de pacientes. O número representa um índice de 23,1% de absenteísmo, mantendo o problema como um dos principais entraves para ampliar o acesso à saúde no município.
Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, entre janeiro e março, foram 248.143 atendimentos agendados, mas 57.332 pacientes não compareceram, gerando desperdício de vagas que poderiam ser destinadas a outros usuários.
O impacto é direto nas filas de espera. Com base nos números de 2025 — quando foram registradas 310.365 faltas —, seria possível zerar a fila atual, estimada em 225.771 pessoas, caso os pacientes comparecessem aos atendimentos.
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“Cada falta é uma oportunidade perdida de cuidar de alguém que está esperando. Quando o paciente não comparece e não avisa, essa vaga não pode ser repassada a outra pessoa. Por isso, é fundamental que a população se conscientize e cancele com antecedência quando não puder ir”, destaca o secretário de Saúde, Gustavo Aguiar.
Na Atenção Básica, onde está a porta de entrada do sistema, o índice de faltas é ainda maior: 26,7%, com 34.365 ausências em 128.845 consultas agendadas no primeiro trimestre de 2026. Na Atenção Secundária, o absenteísmo foi de 17,3% nos exames e 20,4% nas consultas especializadas.
Entre as áreas mais afetadas no levantamento de 2025 aparecem Radiologia (38,85%), Terapia Ocupacional (38,62%), Nutrição (37,56%) e Psicologia (34,75%), com índices que chegam perto de 40% de ausência.
Quando o paciente falta sem aviso, a vaga é perdida e não pode ser reaproveitada. Além disso, o usuário precisa retornar ao fim da fila para um novo agendamento, o que prolonga ainda mais o tempo de espera.
A Secretaria de Saúde reforça o apelo para que, ao não poder comparecer, o paciente faça o cancelamento antecipado pelo portal do SISS ou diretamente na unidade de saúde. A medida simples pode evitar desperdício de vagas e ajudar a reduzir o tempo de espera de quem precisa de atendimento.