Mais de 57 mil consultas e exames foram perdidos no primeiro trimestre de 2026 em Piracicaba por causa de faltas de pacientes. O número representa um índice de 23,1% de absenteísmo, mantendo o problema como um dos principais entraves para ampliar o acesso à saúde no município.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, entre janeiro e março, foram 248.143 atendimentos agendados, mas 57.332 pacientes não compareceram, gerando desperdício de vagas que poderiam ser destinadas a outros usuários.

O impacto é direto nas filas de espera. Com base nos números de 2025 — quando foram registradas 310.365 faltas —, seria possível zerar a fila atual, estimada em 225.771 pessoas, caso os pacientes comparecessem aos atendimentos.