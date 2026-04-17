O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026 está com inscrições abertas até o dia 25 de maio, às 15h, exclusivamente pela internet. Em Piracicaba, as unidades Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa e Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, do Centro Paula Souza, são escolas estaduais e gratuitas que oferecem cursos técnicos voltados à formação profissional.

Recentemente, o Jornal de Piracicaba destacou uma ação solidária promovida por alunos da unidade, que arrecadaram cerca de 3 toneladas de alimentos. As doações foram destinadas ao Funjape, à Sociedade São Vicente de Paulo e ao Beco dos Gatos, reforçando o papel social da instituição na cidade.