O Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026 está com inscrições abertas até o dia 25 de maio, às 15h, exclusivamente pela internet. Em Piracicaba, as unidades Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa e Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, do Centro Paula Souza, são escolas estaduais e gratuitas que oferecem cursos técnicos voltados à formação profissional.
Recentemente, o Jornal de Piracicaba destacou uma ação solidária promovida por alunos da unidade, que arrecadaram cerca de 3 toneladas de alimentos. As doações foram destinadas ao Funjape, à Sociedade São Vicente de Paulo e ao Beco dos Gatos, reforçando o papel social da instituição na cidade.
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Cursos da Etec Ary de Camargo Pedroso
A Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso, criada em 2008, oferece:
Cursos técnicos presenciais:
Administração, Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletrônica, Logística e Recursos Humanos.
Ensino Médio integrado ao técnico (integral - M-Tec-PI):
Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas e Logística.
Ensino Médio integrado (M-Tec):
Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Logística e Marketing.
Ensino Médio integrado noturno (M-Tec-N):
Administração.
Cursos da Etec Fernando Febeliano
A Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa, integrada ao Centro Paula Souza em 1994, conta com ampla oferta:
Cursos técnicos presenciais:
Administração, Ciência de Dados, Contabilidade, Eletrotécnica, Enfermagem, Mecânica, Nutrição e Dietética, Química e Segurança do Trabalho.
Modalidade semipresencial:
Administração.
Modalidade online:
Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, Guia de Turismo e Secretariado.
Ensino Médio integrado ao técnico (integral - M-Tec-PI):
Eventos, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Química.
Ensino Médio integrado (M-Tec):
Administração, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Química.
Ensino Médio integrado noturno (M-Tec-N):
Logística.
Articulação com ensino superior (AMS):
Administração e Química.
Especialização técnica:
Gestão de Projetos (EaD).
Como se inscrever no Vestibulinho
O Centro Paula Souza disponibiliza cerca de 33 mil vagas em todo o Estado de São Paulo, incluindo cursos técnicos e especializações técnicas.
As inscrições devem ser feitas pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br até o dia 25 de maio, às 15h. A taxa é de R$ 50.
Etecs em Piracicaba
? Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa
Endereço: Rua do Rosário, 272 – Centro, Piracicaba (SP)
? Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso
Endereço: Av. Dr. João Conceição, 350 – Paulista, Piracicaba (SP)
Calendário do Vestibulinho 2026
• 15 a 22 de abril: solicitação de redução da taxa
• 15 de abril a 25 de maio: inscrições
• 28 de abril: resultado da redução
• 17 de junho: locais de prova
• 21 de junho: prova
• 25 de junho: gabarito
• 15 de julho: classificação geral