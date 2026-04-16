Um trabalhador ficou gravemente ferido após ser soterrado durante uma obra de expansão na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), na tarde desta quinta-feira (16). Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu enquanto o operário realizava a perfuração do solo, momento em que a terra cedeu repentinamente.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Ele permaneceu soterrado por cerca de 20 minutos até a chegada das equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo foi acionado e conseguiu retirar a vítima, que estava em parada cardiorrespiratória. Em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deram continuidade ao atendimento no local. Os socorristas realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) por aproximadamente 30 minutos, conseguindo reverter o quadro. Após a estabilização, o trabalhador foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Piracicaba. Até o momento, a identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.