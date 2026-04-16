18 de abril de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
NÃO RESISTIU

Morre jovem soterrado em obra na Esalq, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wagner Romano
O homem de 29 anos, foi socorrido em estado crítico e não resistiu.
O homem de 29 anos, foi socorrido em estado crítico e não resistiu.

  Morreu no hospital o jovem trabalhador soterrado em obra na Esalq, que  lutava pela vida em estado crítico,  em Piracicaba, gerando forte comoção e levantando novas questões sobre o caso.

LEIA MAIS

Segundo informações, o trabalhador não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos graves sofridos no acidente ocorrido nesta tarde. Apesar dos esforços das equipes de socorro e os médicos, o homem não resistiu.

Quando foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros ele já estava inconsciente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), que se estenderam por cerca de 30 minutos. O atendimento intenso conseguiu reverter a parada cardíaca, mas o quadro do trabalhador ainda era considerado extremamente grave no caminho ao hospital.

Mais informações devem ser divulgadas ao longo desta sexta-feira (17), conforme o avançou das  investigações.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários