Morreu no hospital o jovem trabalhador soterrado em obra na Esalq, que lutava pela vida em estado crítico, em Piracicaba, gerando forte comoção e levantando novas questões sobre o caso.
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Segundo informações, o trabalhador não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos graves sofridos no acidente ocorrido nesta tarde. Apesar dos esforços das equipes de socorro e os médicos, o homem não resistiu.
Quando foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros ele já estava inconsciente.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), que se estenderam por cerca de 30 minutos. O atendimento intenso conseguiu reverter a parada cardíaca, mas o quadro do trabalhador ainda era considerado extremamente grave no caminho ao hospital.
Mais informações devem ser divulgadas ao longo desta sexta-feira (17), conforme o avançou das investigações.