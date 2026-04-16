Morreu no hospital o jovem trabalhador soterrado em obra na Esalq, que lutava pela vida em estado crítico, em Piracicaba, gerando forte comoção e levantando novas questões sobre o caso.

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Segundo informações, o trabalhador não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos graves sofridos no acidente ocorrido nesta tarde. Apesar dos esforços das equipes de socorro e os médicos, o homem não resistiu.