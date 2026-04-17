Como as aulas seguiram normalmente após o crime, a reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com mães de alunos semanas depois do ocorrido para entender como elas se sentem ao manter os filhos na unidade mesmo após a invasão.

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Antonio Boldrin, localizada no bairro Parque Orlanda, em Piracicaba, foi alvo de furto e vandalismo na noite de sábado (04). A invasão provocou indignação entre moradores e acendeu o alerta sobre a segurança em unidades escolares da cidade.

“O que mais preocupa é saber que isso aconteceu e nada impede de acontecer de novo. A gente fica com medo, mas precisa continuar levando”, disse Amanda Natale De Pádua.

“É muito difícil, porque a gente depende da creche para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela insegurança todos os dias. A gente está sem saída porque só tem essa creche aqui no bairro que atende nós, e está difícil até vaga para as crianças”, afirmou Natália Bruna da Silva Frederico.

Segundo informações, criminosos entraram no prédio e causaram uma série de danos. O local foi revirado, com salas desorganizadas, materiais espalhados e objetos destruídos, evidenciando o impacto da ação.