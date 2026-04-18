Uma noite tranquila se transformou em um cenário de medo e tensão dentro do ônibus da linha 430 – Parque Piracicaba, nesta sexta-feira (17). Passageiros foram surpreendidos por um homem em aparente estado alterado que desencadeou uma sequência de agressões e ameaças, deixando todos a bordo em choque.
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Segundo relatos, tudo começou com uma discussão acalorada entre o suspeito e o motorista. Em poucos minutos, a situação saiu do controle: gritos, xingamentos e um clima de hostilidade tomaram conta do coletivo, enquanto os passageiros assistiam, apreensivos, ao aumento da violência.
O momento mais grave ocorreu quando o homem partiu para cima de um idoso, desferindo socos dentro do ônibus. Testemunhas afirmam que, além da agressão, ele ainda fez ameaças assustadoras, dizendo que iria buscar uma arma e voltar para atirar.
A tensão se manteve durante todo o trajeto em direção à região central da cidade, com olhares apreensivos e silêncio tomado pelo medo. Após espalhar pânico, o agressor desceu do ônibus e desapareceu, deixando para trás passageiros abalados e muitas perguntas sem resposta.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identificação do agressor. O caso levanta um alerta preocupante sobre a segurança no transporte público