Lenda do basquete brasileiro se despede
O basquete brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (17/04), um de seus maiores nomes. Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, referência histórica do esporte no país e reconhecido mundialmente por sua impressionante capacidade de pontuar.
Conhecido como “Mão Santa”, apelido que simbolizava a precisão de seus arremessos, o ex-atleta construiu uma trajetória única dentro das quadras. Ele morreu após apresentar complicações de saúde, depois de anos enfrentando um tumor cerebral diagnosticado em 2011.
Recordes históricos e legado olímpico
Ao longo da carreira, Oscar Schmidt acumulou números que o colocam entre os maiores jogadores da história do basquete. Foram mais de 49 mil pontos em competições profissionais, marca que o posiciona entre os maiores pontuadores de todos os tempos no cenário mundial.
Nos Jogos Olímpicos, seu desempenho também foi histórico. Ele participou de cinco edições consecutivas, entre 1980 e 1996, e se tornou o maior pontuador da história olímpica, com 1.093 pontos somados.
Momentos marcantes da carreira
Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu em 1987, durante os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Na ocasião, liderou a seleção brasileira em uma vitória histórica sobre os Estados Unidos, anotando 46 pontos em solo norte-americano.
Mesmo com talento reconhecido internacionalmente, recusou atuar na NBA para manter sua participação na seleção brasileira. Na época, jogadores da liga americana não eram liberados para defender seus países, o que pesou em sua decisão.
No Brasil, defendeu clubes tradicionais como Sírio e Palmeiras. Já na Europa, teve passagem destacada pelo Juvecaserta, na Itália.
Reconhecimento internacional
O impacto de sua carreira ultrapassou fronteiras. Oscar foi incluído no Hall da Fama da Fiba e também no Hall da Fama da NBA, um feito raro para um atleta que nunca atuou na liga norte-americana.
Além disso, foi eleito um dos 100 maiores jogadores de basquete de todos os tempos, consolidando seu nome entre os gigantes do esporte mundial.
Luta contra a doença e despedida
Nos últimos anos, o ex-jogador enfrentava uma batalha contra o câncer no cérebro, condição que exigiu tratamentos contínuos e acompanhamento médico. Recentemente, seu estado de saúde havia se agravado após uma cirurgia.
Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após um mal-estar, mas não resistiu.
O velório será reservado à família.
Homenagem e legado humano
Nas redes sociais, familiares prestaram homenagens emocionadas. Em uma das mensagens, o filho destacou o legado deixado pelo pai, ressaltando valores e ensinamentos que vão além do esporte.
Após encerrar a carreira, Oscar também se destacou como palestrante, compartilhando experiências de superação e inspirando diferentes gerações.
Uma história que marcou o esporte
Mais do que números e títulos, Oscar Schmidt deixa um legado de dedicação, talento e paixão pelo basquete. Sua trajetória ajudou a projetar o Brasil no cenário internacional e segue como referência para atletas e admiradores do esporte.