Conhecido como “Mão Santa”, apelido que simbolizava a precisão de seus arremessos, o ex-atleta construiu uma trajetória única dentro das quadras. Ele morreu após apresentar complicações de saúde, depois de anos enfrentando um tumor cerebral diagnosticado em 2011.

O basquete brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (17/04), um de seus maiores nomes. Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, referência histórica do esporte no país e reconhecido mundialmente por sua impressionante capacidade de pontuar.

Ao longo da carreira, Oscar Schmidt acumulou números que o colocam entre os maiores jogadores da história do basquete. Foram mais de 49 mil pontos em competições profissionais, marca que o posiciona entre os maiores pontuadores de todos os tempos no cenário mundial.

Nos Jogos Olímpicos, seu desempenho também foi histórico. Ele participou de cinco edições consecutivas, entre 1980 e 1996, e se tornou o maior pontuador da história olímpica, com 1.093 pontos somados.

Momentos marcantes da carreira

Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu em 1987, durante os Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Na ocasião, liderou a seleção brasileira em uma vitória histórica sobre os Estados Unidos, anotando 46 pontos em solo norte-americano.