Segundo a Torres Turismo, esse comportamento é comum entre viajantes solo, já que muitos também estão em busca de novas conexões durante o percurso. A agência destaca que esse perfil permite uma combinação de liberdade e socialização, já que a pessoa pode escolher quando quer estar acompanhada ou não. Marina reforça essa dinâmica com experiências recentes, como em Mendoza, na Argentina, onde encontros casuais em hospedagens resultaram em passeios em grupo com pessoas desconhecidas que se conheceram no mesmo dia.

Destinos, planejamento e segurança

Com o crescimento da demanda, a escolha dos destinos e o planejamento passaram a ser pontos centrais para quem viaja sozinha. A Torres Turismo aponta países da Europa como os mais indicados, como Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Itália e Alemanha, por oferecerem infraestrutura turística mais consolidada. Já destinos na África e Ásia exigem maior atenção, segundo a agência, por fatores culturais e linguísticos que podem impactar a experiência de viajantes solo. No Brasil, a recomendação é buscar apoio profissional, optar por hospedagens bem localizadas e evitar deslocamentos sem planejamento.

Esse cuidado também aparece no relato de Marina, que destaca a importância da localização e das avaliações na escolha de hospedagens. “Eu sempre olho avaliações, localização e vejo se o bairro é seguro. Quanto melhor localizada você estiver, menos deslocamento você precisa fazer”, explica. Além disso, ela reforça estratégias de segurança que se tornaram parte da rotina de quem viaja sozinha, como compartilhar localização com familiares e evitar expor que está desacompanhada em determinadas situações. “Em algumas situações, eu não falo que estou viajando sozinha. Digo que estou com a família, com o namorado. Melhor não arriscar”, afirma.