Ele esteve no palco acompanhado da esposa, Flávia Napolitano, e representou o interior paulista em rede nacional. A participação repercutiu entre moradores da cidade, que acompanharam a exibição e comentaram o desempenho no programa da TV Globo.

Em entrevista ao Jornal de Piracicaba (JP), o participante Rafael Romero contou bastidores de sua participação no Domingão com Huck, exibido no último domingo (12), no quadro Quem Quer Ser um Milionário. O engenheiro naval e financeiro, de 35 anos, natural de Piracicaba (SP), chegou até a penúltima pergunta e garantiu o prêmio de R$ 300 mil.

Segundo Rafael Romero, a ida ao programa aconteceu de forma inesperada. A inscrição teria sido realizada pela esposa, Flávia Napolitano, sem que ele soubesse, motivada pelo hábito do casal de assistir a programas de perguntas e respostas e pela familiaridade dele com esse tipo de desafio.

Após o cadastro, ele passou por uma etapa de seleção com um questionário de aproximadamente 15 perguntas de conhecimentos gerais, envolvendo temas como história, cultura, entretenimento e atualidades. Somente depois dessa fase houve o convite para participação nas gravações.

Estratégia de seleção e ritmo do jogo

Rafael afirmou que uma das estratégias decisivas foi agir com rapidez na primeira ida ao palco, o que aumentou as chances de ser escolhido para seguir no jogo dentro da dinâmica das gravações. Segundo ele, a agilidade nas respostas e a segurança no momento da triagem ajudaram a avançar nas etapas do programa.