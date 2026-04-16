Uma mobilização liderada por estudantes da Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa, em Piracicaba, uniu solidariedade, integração e reconhecimento público. A ação resultou na arrecadação de aproximadamente 3 toneladas de alimentos e motivou a apresentação de uma moção de aplausos na Câmara Municipal. O JP conversou com eles.
Gincana solidária mobiliza estudantes
O projeto foi organizado pelo Grêmio Estudantil Olimpus e acontece há três anos, com foco na integração entre alunos e no combate ao bullying. A edição mais recente foi realizada entre os dias 26 e 27 de março de 2026, reunindo estudantes em atividades coletivas e ações solidárias.
Teve um dia dedicado a brincadeiras da infância, como corrida do saco, dança das cadeiras e corrida da colher, entre outras atividades que incentivaram a participação dos alunos. O evento também contou com a presença dos dançarinos da “Companhia de Dança Caçadores de Aulão”, que movimentaram os estudantes e estimularam a prática de exercícios físicos desde a abertura da programação.
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“Eles arrecadaram 3 mil quilos de alimentos que foram doados para instituições daqui de Piracicaba”, destacou a professora Rosângela do Carmo Laureano da Silva Pereira, coordenadora do Projeto de Orientação e Apoio Educacional.
A iniciativa também promove a inclusão de novos estudantes por meio de uma gincana que mistura equipes de diferentes turmas. “A gente dividia as salas por cores e fazia um sorteio, então ficava tudo bem aleatório”, explicou a integrante do Departamento de Esportes do Grêmio, Maysa Tenório Pereira.
Doações beneficiam famílias em vulnerabilidade
As doações foram destinadas à Fundação Jaime Pereira (FUNJAP), ao Beco dos Gatos e à Sociedade de São Vicente de Paulo, instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.
“As instituições passaram para nós que com essas doações teriam condições de acolher 170 famílias durante três meses”, afirmou Rosangela.
Um dos pontos altos da campanha foi a entrega dos kits completos. “Os alunos tinham que trazer as cestas básicas completas para a escola, que foi o auge da nossa arrecadação”, relatou a vice-Presidente Nyeli Santos França.
A campanha ainda contou com apoio de estudantes da Fatec, uma instituição parceira. “Eles ajudaram bastante a gente com 500 quilos de alimentos também”, disse o presidente do Grêmio Olimpus, Bernardo Ferreira.
Reconhecimento oficial pela ação
O impacto da mobilização levou à apresentação da Moção nº 74/2026, que reconhece o trabalho do Grêmio Estudantil Olimpus e o engajamento dos alunos da Etec.
O documento destaca a importância da iniciativa para o fortalecimento da cidadania e do compromisso social entre os jovens.
Aprendizado além da sala de aula
Além da solidariedade, o projeto também trouxe aprendizado prático para os estudantes.
“A gente conseguiu se organizar e fazer uma estocagem desses alimentos de uma maneira segura e adequada”, disse a aluna técnica em Administração Maria Clara dos Santos.
A experiência permitiu aplicar, na prática, conhecimentos de logística e organização.
Tecnologia e cidadania em destaque
Durante o período da ação, a escola também realizou a eleição do Grêmio estudantil com uma urna eletrônica desenvolvida pelo ex-aluno, Pedro Campos.
“A votação é feita muito rápido, você já tem o resultado em gráfico”, explicou Pedro, atual aluno de Engenharia da Computação na EEP.
Para a comunidade escolar, iniciativas como essa ajudam na formação cidadã. “É extremamente importante fomentar isso no aluno, para que a gente possa transformar também ambientes fora da escola”, afirmou o aluno do segundo colegial, Anthony de Aquino Ferrato.
Solidariedade que transforma
A mobilização reforça o papel da escola na construção de valores sociais e no incentivo ao voluntariado.
“Essa oportunidade foi bacana porque a gente percebe que não é só nós que sofremos com o aspecto da economia”, relatou o outro aluno Matheus Rodrigo Santana.
Com engajamento e organização, os estudantes transformaram uma gincana em uma ação de grande impacto — agora reconhecida oficialmente.