Uma mobilização liderada por estudantes da Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa, em Piracicaba, uniu solidariedade, integração e reconhecimento público. A ação resultou na arrecadação de aproximadamente 3 toneladas de alimentos e motivou a apresentação de uma moção de aplausos na Câmara Municipal. O JP conversou com eles.

Gincana solidária mobiliza estudantes

O projeto foi organizado pelo Grêmio Estudantil Olimpus e acontece há três anos, com foco na integração entre alunos e no combate ao bullying. A edição mais recente foi realizada entre os dias 26 e 27 de março de 2026, reunindo estudantes em atividades coletivas e ações solidárias.