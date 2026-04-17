O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba) divulgou edital de processo seletivo para formação de cadastro reserva destinado a estudantes de níveis técnico e superior. As oportunidades são voltadas a áreas consideradas necessárias para as atividades do órgão.

As inscrições devem ser realizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável pela condução do processo. O cadastro é feito pela internet, até 23 de abril, por meio do endereço https://pp.ciee.org.br/14068 com preenchimento do currículo na plataforma.

Saiba mais: