O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba) divulgou edital de processo seletivo para formação de cadastro reserva destinado a estudantes de níveis técnico e superior. As oportunidades são voltadas a áreas consideradas necessárias para as atividades do órgão.
As inscrições devem ser realizadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), responsável pela condução do processo. O cadastro é feito pela internet, até 23 de abril, por meio do endereço https://pp.ciee.org.br/14068 com preenchimento do currículo na plataforma.
Saiba mais:
O processo aceita estudantes dos cursos de Engenharia Mecatrônica, Ciências Contábeis e Engenharia Civil. Para participar, é necessário morar em Piracicaba, ter pelo menos 16 anos e estar em dia com obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.600 para estudantes de ensino superior e de R$ 1.000 para alunos de ensino técnico. A carga horária prevista é de 30 horas semanais.
A seleção será realizada por meio de prova objetiva com dez questões de múltipla escolha, com conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos gerais.
Em caso de empate na classificação, serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem: maior pontuação em conhecimentos gerais, maior idade, maior nota em língua portuguesa e data de inscrição mais antiga.
O processo seletivo tem como finalidade a formação de cadastro reserva, com possibilidade de convocação dos candidatos conforme a necessidade do órgão durante o período de validade do edital.