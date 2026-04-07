A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Antonio Boldrin, localizada no bairro Parque Orlanda, em Piracicaba, foi alvo de criminosos na noite do último sábado (04).
A invasão resultou em furto de materiais e depredação das instalações, provocando revolta entre moradores da região.
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Invasão causa prejuízos à unidade escolar
De acordo com informações da Prefeitura, diversos itens foram levados durante a ação. Entre os objetos furtados estão materiais pedagógicos, produtos da caixa de saúde e uma caixa de som pertencente à escola.
Além do furto, o espaço foi vandalizado. Imagens registradas após o ocorrido mostram salas reviradas, com objetos espalhados pelo chão, evidenciando os danos causados.
Aulas mantidas mesmo após o crime
Apesar do impacto e dos prejuízos, o funcionamento da unidade não foi interrompido. As aulas seguem normalmente, garantindo a continuidade das atividades para os alunos.
Investigação em andamento
O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis pela invasão. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.
A situação reacende o debate sobre segurança em escolas públicas e a necessidade de medidas preventivas para proteger o patrimônio e a comunidade escolar.