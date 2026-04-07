07 de abril de 2026
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INVASÃO

Ladrões furtam e vandalizam escola municipal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A escola foi vandalizada e furtada no Parque Orlanda.
A escola foi vandalizada e furtada no Parque Orlanda.

  A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Antonio Boldrin, localizada no bairro Parque Orlanda, em Piracicaba, foi alvo de criminosos na noite do último sábado (04).

A invasão resultou em furto de materiais e depredação das instalações, provocando revolta entre moradores da região.

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Invasão causa prejuízos à unidade escolar

De acordo com informações da Prefeitura, diversos itens foram levados durante a ação. Entre os objetos furtados estão materiais pedagógicos, produtos da caixa de saúde e uma caixa de som pertencente à escola.

Além do furto, o espaço foi vandalizado. Imagens registradas após o ocorrido mostram salas reviradas, com objetos espalhados pelo chão, evidenciando os danos causados.

Aulas mantidas mesmo após o crime

Apesar do impacto e dos prejuízos, o funcionamento da unidade não foi interrompido. As aulas seguem normalmente, garantindo a continuidade das atividades para os alunos.

Investigação em andamento

O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes, que buscam identificar os responsáveis pela invasão. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

A situação reacende o debate sobre segurança em escolas públicas e a necessidade de medidas preventivas para proteger o patrimônio e a comunidade escolar.

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