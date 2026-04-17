A nova plataforma digital do Ministério da Educação, conhecida como MEC Livros, tem sido celebrada por ampliar o acesso gratuito à leitura no Brasil, mas também gera preocupação entre editoras e profissionais do mercado editorial. Lançado no início de abril, o serviço já reúne milhares de títulos e permite empréstimos digitais por meio de uma conta gov.br.

Com mais de 444 mil usuários cadastrados e cerca de 194 mil empréstimos registrados nos primeiros dias, a biblioteca virtual surge como alternativa em um país marcado pelo alto custo dos livros e pela escassez de livrarias em diversas regiões.

Setor editorial aponta riscos e cobra ajustes

Apesar do entusiasmo inicial, representantes do setor apontam falhas no modelo de remuneração e criticam a falta de debate prévio. Editoras relatam preocupação com o impacto da iniciativa nas tradicionais compras governamentais, como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), essencial para o equilíbrio financeiro do mercado.