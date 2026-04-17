A nova plataforma digital do Ministério da Educação, conhecida como MEC Livros, tem sido celebrada por ampliar o acesso gratuito à leitura no Brasil, mas também gera preocupação entre editoras e profissionais do mercado editorial. Lançado no início de abril, o serviço já reúne milhares de títulos e permite empréstimos digitais por meio de uma conta gov.br.
Com mais de 444 mil usuários cadastrados e cerca de 194 mil empréstimos registrados nos primeiros dias, a biblioteca virtual surge como alternativa em um país marcado pelo alto custo dos livros e pela escassez de livrarias em diversas regiões.
Setor editorial aponta riscos e cobra ajustes
Apesar do entusiasmo inicial, representantes do setor apontam falhas no modelo de remuneração e criticam a falta de debate prévio. Editoras relatam preocupação com o impacto da iniciativa nas tradicionais compras governamentais, como o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), essencial para o equilíbrio financeiro do mercado.
Entre os principais pontos de tensão estão:
- remuneração considerada incerta ou insuficiente para editoras e autores;
- receio de redução na compra de livros físicos pelo governo;
- ausência de pagamento mínimo garantido por título;
- dúvidas sobre contratos e direitos autorais no ambiente digital.
Nos bastidores, há discussões sobre a necessidade de um modelo mais equilibrado, que assegure retorno financeiro mesmo com variações no número de leituras.
Como funciona a plataforma digital
O MEC Livros permite que o usuário acesse obras diretamente pelo navegador ou aplicativo, sem necessidade de download. Cada empréstimo tem duração de 14 dias, com possibilidade de renovação.
Confira os principais pontos de funcionamento:
- acesso gratuito com conta gov.br;
- leitura online, sem exportação para dispositivos como e-readers;
- limite de um livro por vez por usuário;
- fila de espera quando o título atinge o limite de empréstimos simultâneos.
A curadoria das obras é feita pelo próprio ministério, enquanto a distribuição envolve empresas especializadas no mercado de e-books.
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Modelo de remuneração gera debate
O formato mais comum adotado prevê pagamento às editoras apenas quando parte significativa da obra é lida por um número mínimo de usuários. Nesse sistema, o valor é baseado no preço do e-book, com divisão entre distribuidoras, editoras e autores.
Críticos apontam que o modelo difere das bibliotecas físicas, onde há compra direta de exemplares, garantindo remuneração independentemente da circulação. A ausência de um padrão claro tem levado agentes literários a recomendar cautela na adesão à plataforma.
Democratização da leitura x futuro do mercado
Mesmo com as críticas, o MEC Livros é visto como uma oportunidade de ampliar o alcance da literatura no país.
Especialistas destacam que a iniciativa pode ajudar a popularizar o consumo de livros digitais e combater a pirataria, especialmente em nichos acadêmicos e técnicos.
Por outro lado, permanece a dúvida sobre o impacto de longo prazo no mercado editorial brasileiro, que depende fortemente das políticas públicas de aquisição de livros.
Enquanto negociações continuam, o setor tenta equilibrar dois interesses: ampliar o acesso à leitura e garantir sustentabilidade econômica para autores e editoras.