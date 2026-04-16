Piracicaba acaba de conquistar um marco inédito no cenário mundial: nesta quinta (16), a cidade sediou a inauguração da primeira Unidade de Produção de Sementes Sintéticas (UPS) do mundo, desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A Prefeitura de Piracicaba participou do evento por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.

A cerimônia contou com a presença da secretária da pasta, Thais Fornicola, e da superintendente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Luciane Leães, que representaram o prefeito Helinho Zanatta.

“A UPS coloca Piracicaba em evidência global ao consolidar sua vocação como polo de inovação e tecnologia aplicada ao agronegócio”, destacou Thais. O empreendimento recebeu investimentos superiores a R$ 100 milhões e conta com parceria estratégica da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), reforçando o reconhecimento nacional da iniciativa.