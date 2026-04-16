Piracicaba acaba de conquistar um marco inédito no cenário mundial: nesta quinta (16), a cidade sediou a inauguração da primeira Unidade de Produção de Sementes Sintéticas (UPS) do mundo, desenvolvida pelo Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A Prefeitura de Piracicaba participou do evento por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.
A cerimônia contou com a presença da secretária da pasta, Thais Fornicola, e da superintendente de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Luciane Leães, que representaram o prefeito Helinho Zanatta.
“A UPS coloca Piracicaba em evidência global ao consolidar sua vocação como polo de inovação e tecnologia aplicada ao agronegócio”, destacou Thais. O empreendimento recebeu investimentos superiores a R$ 100 milhões e conta com parceria estratégica da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), reforçando o reconhecimento nacional da iniciativa.
A nova tecnologia de sementes sintéticas muda a lógica do plantio da cana-de-açúcar. No lugar do sistema tradicional com colmos, entra um modelo mais leve, padronizado e de alta precisão. Na prática, o volume de material necessário para plantar um hectare cai de cerca de 16 toneladas para aproximadamente 400 quilos — um avanço significativo em eficiência logística, operacional e ambiental.
A tecnologia integra a Visão 2040 do CTC, que busca dobrar a produtividade dos canaviais brasileiros sem ampliar a área plantada, apostando em soluções sustentáveis. Entre os impactos diretos estão a eliminação da necessidade de viveiros — liberando até 5% da área agrícola hoje usada para produção de mudas —, além da redução no consumo de diesel, menor compactação do solo e diminuição da pegada de carbono.
A unidade tem 10 mil m², foi construída em apenas 15 meses e já inicia operação com capacidade para atender até 500 hectares por ano, com potencial de expansão. O processo produtivo combina ambiente laboratorial com automação industrial, garantindo sementes com alto padrão de sanidade e uniformidade.
INOVAÇÃO – O CTC é signatário do protocolo de intenções do PiN – Piracicaba Innovation, a marca-rede do ecossistema de inovação da cidade, que conecta empresas, instituições de ensino e o poder público em torno do desenvolvimento tecnológico. “A chegada da UPS reforça ainda mais essa rede e posiciona Piracicaba como referência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de ponta para o agronegócio e a bioenergia”, acrescentou a secretária.
O PiN – Piracicaba Innovation foi lançado pela Prefeitura no final de 2025, a partir da assinatura de um protocolo de intenções por mais de 30 instituições. A iniciativa conecta poder público, universidades, empresas, centros de pesquisa, startups e hubs tecnológicos em torno de uma agenda comum de desenvolvimento.
Estruturado em três dimensões — território físico, institucional e estratégico —, o PiN potencializa vocações locais como biotecnologia, bioenergia, agronegócio, saúde e indústria 4.0, projetando Piracicaba como um dos principais polos de inovação do país.