Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante dentro de uma agência bancária após manter outra mulher em cárcere privado por vários dias e levá-la à força para sacar dinheiro. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (15), na Praça José Bonifácio.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima foi mantida trancada dentro da casa da suspeita, onde sofreu agressões, ameaças constantes e até privação de comida. Em um cenário de medo e violência, ela foi obrigada a acompanhar a agressora até o banco para retirar dinheiro.