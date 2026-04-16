18 de abril de 2026
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EM PIRACICABA

Vítima é mantida refém por mulher para saque em caixa eletrônico

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher foi presa pela PM dentro da agência bancária, com a vítima.
A mulher foi presa pela PM dentro da agência bancária, com a vítima.

  Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante dentro de uma agência bancária após manter outra mulher em cárcere privado por vários dias e levá-la à força para sacar dinheiro. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (15), na Praça José Bonifácio.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima foi mantida trancada dentro da casa da suspeita, onde sofreu agressões, ameaças constantes e até privação de comida. Em um cenário de medo e violência, ela foi obrigada a acompanhar a agressora até o banco para retirar dinheiro.

Mas foi dentro da agência que tudo mudou.

Em um momento de coragem, a vítima começou a gritar por socorro, chamando a atenção de funcionários e clientes. Diante da situação, a equipe do banco agiu rápido e acionou a polícia.

A prisão aconteceu logo em seguida. No momento da abordagem, a suspeita ainda estava com o celular da vítima.

A mulher resgatada apresentava sinais visíveis de agressão e foi levada para a UPA Vila Rezende, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita confessou as agressões, mas tentou justificar o crime dizendo que queria receber valores de um aluguel atrasado e de um suposto prejuízo envolvendo um carro. Ela alegou que o veículo teria sido retirado pelo companheiro da vítima e não devolvido.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Piracicaba como sequestro e cárcere privado, além de apreensão de objeto.

O que era para ser apenas mais uma manhã comum terminou com uma prisão e o resgate de uma vítima que, por pouco, não continuou vivendo sob terror.

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